Ten Hag wil niet de psycholoog uithangen: ‘Revanchegevoelens zijn al aanwezig’

Door Daniël Dwarswaard



Erik ten Hag zegt dat hij in aanloop naar de bekerklassieker ‘niet de psycholoog hoeft uit te hangen’ om zijn selectie voor te bereiden op de wedstrijd. Natuurlijk gaat het intern bij Ajax nog over die 6-2 afstraffing, maar de coach zoekt vooraf de balans om dat te benoemen. Hij zal in ieder geval geen psychologische trucs uithalen om zijn spelers te motiveren. ,,Na zo’n slechte wedstrijd in De Kuip hoef ik de spelers daar nu niet nog een keer op aan te spreken. Ik merk dat de revanchegevoelens bij de spelers al aanwezig zijn.’’

Natuurlijk blikte de trainer toch nog even terug op die legendarische 6-2 van vorige maand. ,,Wat we toen aan het doen waren, hoort niet bij Ajax. Het was ongedisciplineerd. Maar ik ben ook het eerste gedeelte van die wedstrijd niet vergeten waarin we het prima deden. Daarna was het natuurlijk erg slecht. Bovendien moeten we ook niet vergeten dat we eerder dit seizoen thuis met 3-0 van Feyenoord wonnen.’’

De ploeg van Ten Hag gaat morgen al vroeg een hotel in om zich zo optimaal voor te bereiden op de wedstrijd. De trainer kiest daarvoor om de wedstrijd te benaderen alsof het een Europese wedstrijd is. ,,Die sfeer zal er zijn en die mindset zullen we ook moeten hebben om een goed resultaat te boeken