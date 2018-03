Ten Hag wil titel nog niet vergeten: 'Aan het einde wordt alles duidelijk'

Onder Ten Hag is de achterstand van Ajax op PSV verdubbeld naar tien punten. De Tukker krijgt het niet over de lippen dat de titelrace verloren is. ,,Zo kijk ik niet", zei hij. ,,Ik kijk van wedstrijd naar wedstrijd en aan het einde wordt alles duidelijk."

Ten Hag was vooral ontevreden over wat zijn ploeg voor rust liet zien in het Gelredome. ,,Het begint allemaal met beleving en inzet", mopperde hij. ,,We wisten dat zij super scherp zouden zijn. We kunnen heel goed voetballen maar we moeten daar wel geloof en overtuiging tegenover stellen. We hebben ook drie doelpunten weggegeven", doelde hij op twee spelhervattingen en een blunder van Maximilian Wöber. ,,Daarnaast hebben we weer ongelooflijk veel kansen gemist."



Tijdens de persconferentie reageerde Ten Hag gepikeerd op een vraag: 'Wat praat je nou raar?'