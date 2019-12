Ten Hag, Ziyech, Promes en Tadic: Ajax’ hart klopte ooit in Twente

Erik ten Hag

De trainer van Ajax speelde 221 competitiewedstrijden voor FC Twente (5 goals) en was jeugdtrainer, hoofd opleidingen en assistent-trainer in Enschede.



Wout Brama werd in de B1 van FC Twente getraind door Erik ten Hag: ,,Erik was net gestopt als voetballer toen hij ons ging trainen en hoofd opleidingen werd. De B1 was zijn eerste klus. Het eerste wat hij bij de kennismaking met de groep voor de zomer vertelde, was dat hij ons een paar vakantiedagen ging afpakken en dat we eerder moesten beginnen. Typisch Erik, haha… je zag de spelers kijken van, ‘wat is dit voor een kerel?’ Ik vond het eerlijk gezegd wel prima. Ik heb heel wat discussies met hem gehad. We zijn allebei nogal eigenwijs en dat leverde nog wel eens strijd op. Maar dat gebeurde altijd wel vanuit een gevoel van wederzijds respect.