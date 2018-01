Ten Hag zorgt voor ophef met FC Utrecht-koffertje

Middenvelder Schuurman: vaker op de vleugel gespeeld

12:57 ESTEPONA – Met de verkoop van Jordan Larsson in de winterstop en de blessures van Arnaut Groeneveld en Mohamed Rayhi, heeft Jari Schuurman de kans gekregen zich te bewijzen op de vleugel. De Feyenoord-huurling is tevreden over zijn optreden tijdens het trainingskamp in het Spaanse Estepona.