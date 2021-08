Ten Napel (77) neemt na 45 jaar afscheid als commentator: ‘Fijn weekend en blijf gezond’

Als Vitesse wint van Dundalk dan is Anderlecht of KF Laçi de volgende tegenstan­der in de Conference League

2 augustus NYON – Mocht Vitesse de derde voorronde van de Conference League overleven, dan treft de Arnhemse club Anderlecht of KF Laçi in de play-offs. De Belgen of de Albanezen zijn dan de laatste horde op de route naar de groepsfase van het derde Europese toernooi.