Terugkeer Van Beek voorkomt roofbouw op Tapia

Dat Sven van Beek de achterliggende interlandperiode benutte om definitief af te rekenen met een heupblessure, is een enorme meevaller voor Van Bronckhorst. De oefenmeester zal Tapia willen sparen voor de wedstrijd dinsdagavond in Engeland tegen Manchester City of zelfs volgende week in en tegen FC Groningen. Tegen VVV kan Van Bronckhorst kiezen tussen Sven van Beek en huurling Kevin Diks, waarbij de eerste in het recente verleden al de voorkeur kreeg van Van Bronckhorst.



Feyenoord wil ‘het laatste blok’ voor de winterstop benutten om nog enigszins perspectief te hebben voor 2018. In de competitie moet de achterstand van 12 punten op PSV worden verkleind. In Europa is de kans op overwinteren niet groot, maar in theorie nog altijd mogelijk. En in december komt Heracles nog op bezoek in de Kuip in het nationale bekertoernooi.