Tete valt uit met blessure op training Oranje

ME treedt op vanwege ‘grimmige sfeer’ na Sparta-De Graafschap

11:36 De Mobiele Eenheid is vanavond bij het Kasteel in het Rotterdamse Spangen in actie gekomen om de supportersgroepen van Sparta en De Graafschap uit elkaar te houden. De politie spreekt over een ‘grimmige sfeer’. De bezoekende ploeg scoorde in de blessuretijd met een penalty de winnende goal in de strijd om een plek in de eredivisie.