Thijs Slegers bedankt Arne Slot na hartverwarmende supportersactie in volle Kuip

Ook trainer Ruud van Nistelrooij en aanvoerder Luuk de Jong spraken van een hartverwarmende steunbetuiging in de Kuip. ,,,,Het was een prachtig eerbetoon van de fans in het stadion. We hebben gevochten voor Thijs. Helaas kunnen we de punten niet meenemen, maar achteraf kan je ook weer relativeren. Er zijn andere dingen in het leven en het is verschrikkelijk wat er nu met Thijs aan de hand is. Ik vind het zo sterk dat hij naar buiten brengt van: ik ben niet meer te redden, maar anderen nog wel. Zo is Thijs. Hopelijk gaan nog veel meer mensen helpen door bloed te doneren en stamceldonor te worden. Je ziet dat dat nog voor heel veel mensen nodig is.”