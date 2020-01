Thomas Bruns: Ik mag van PEC niet mee naar Spanje

Carrière Vitesse-huur­ling Bruns in het slop: Geen plek op trainings­kamp PEC Zwolle

9:21 ALCANTARILHA - De carrière van Thomas Bruns zit in het slop. De huurling van Vitesse is door PEC Zwolle per direct overbodig verklaard. De Tukker gaat zodoende niet mee op het winterse trainingskamp van de Overijsselse eredivisieclub in Spanje.