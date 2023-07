Thomas van den Belt na eerste veldtraining bij Feyenoord? ‘Qua intensiteit wordt wel iets gevraagd’

De 22-jarige middenvelder maakt duidelijk met welke doelstelling hij naar Rotterdam is gekomen. ,,Net als bij PEC een goed seizoen draaien”, zei hij na zijn eerste echte veldtraining voor zijn nieuwe club. ,,Daar maakte ik doelpunten en gaf ik assists. Dat wil ik bij Feyenoord ook doen, maar dit is een stap hogerop natuurlijk.”

De middenvelder gaf ook tijdens z’n vakantie gas om topfit te zijn voor zijn nieuwe avontuur in Rotterdam. ,,Ik kreeg een loopschema mee. Dat heb ik afgewerkt. Er wordt hier qua intensiteit wel iets gevraagd natuurlijk. Ik heb de eerste weken gewoon vakantie gevierd, daarna ben ik aan de slag gegaan. Dit is wat ik wilde, een stap hogerop en naar Feyenoord.”

Of er nog een Thomas vanuit Zwolle naar de Kuip komt, weet Van den Belt niet. Thomas Beelen van PEC staat in de belangstelling van de topclubs in Nederland. ,,Ik heb veel contact met hem, maar die vraag moet je aan hem stellen. Thomas is een goede speler, maar het is zijn keuze.”

Voor Van den Belt was het een makkelijke keuze. Zijn opa zorgde er ooit voor dat hij een supporter van Feyenoord werd. ,,Ik wilde naar Feyenoord en ik ben blij dat ik hier ben.”

Nieuwe keeperstrainer

Feyenoord maakte donderdag bekend dat Jyri Nieminen is aangesteld als keeperstrainer voor het eerste elftal. De 35-jarige Fin komt over van het Amerikaanse New York Red Bulls. Hij is bij de landskampioen de opvolger van de vertrokken Khalid Benlahsen.

Nieminen werd gekozen uit een groot aantal kandidaten. ,,De zorgvuldigheid waarmee Feyenoord bij mij is uitgekomen geeft mij een heel goed gevoel”, zei Nieminen. ,,Het vervult mij dan ook met trots dat ik nu onderdeel uitmaak van deze grote club. Ik kijk ernaar uit te werken met een team van goede keepers die ook nog eens enorm veel potentie hebben.”

Nieminen was eerder keeperstrainer bij de Finse voetbalbond en werkte tevens voor een aantal Finse clubs. Ook was hij actief in Estland en Qatar. Voor zijn periode in New York trainde hij de keepers van San Jose Earthquakes en Orlando Pirates in de Amerikaanse competitie MLS.

Feyenoord start de jacht op een nieuwe landstitel op 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De voornaamste concurrenten Ajax en PSV werkten al eerder hun eerste training af. Zij komen nog in actie in Europese voorrondes voordat het eredivisieseizoen begint.

