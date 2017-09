'Tien miljoen euro? Dan zal ik wel goed bezig zijn'

Steven BergwijnOp de rechterarm van Steven Bergwijn prijkt aan de binnenkant sinds kort de afbeelding van een kraakhelder oog. ,,Het waakt over me", zegt hij, kijkend naar alle andere tatoeages. ,,Het is een beschermoog. Al vanaf mijn zestiende is dit mijn hobby en deze staat nu ongeveer een maand."

Door Rik Elfrink

Garanties in het leven bestaan niet, weet de jonge aanvaller maar al te goed en een beetje bijgeloof geeft hem soms extra kracht. Terwijl zijn vriend Abdelhak Nouri afgelopen zomer door het noodlot is getroffen, gaat Bergwijn onverdroten verder. Ook voor zijn makker. Jarenlang leken de twee voorbestemd om grote spelers van hun generatie te worden, maar na die dramatische dag in juli is alles anders. Bergwijn is in gedachten bij zijn vriend en moet door in het topvoetbal, zonder hem bij Ajax te kunnen bewonderen.

De PSV-belofte kan die soms knotsgekke wereld, waarin pakhuizen vol geld en de meest heftige emoties kunnen samenkomen, al prima relativeren. Twee weken geleden was Bergwijn ineens tien miljoen euro waard. Torino liet van zich horen in de vorm van interesse, met een euro-teken en gevolgd door een één en zeven nullen voor de komma. Een gigantisch bedrag, maar Bergwijn sliep er naar eigen zeggen geen seconde minder om. ,,Tien miljoen? Dan zal ik wel goed bezig zijn", zegt hij met een lach. ,,Mooi dat ze het hebben gedaan hoor, zo'n bod. Maar ik ben blij met PSV. Natuurlijk is het veel, maar in het voetbal verhuizen spelers nou eenmaal voor enorme bedragen. Zo'n transfer van Neymar (222 miljoen euro, red.) heeft ook invloed op de rest. Clubs kijken niet alleen naar het nu, maar ook naar de potentie van een speler en ik weet dat er iets van me wordt verwacht."

Volledig scherm Kik Pierie en Steven Bergwijn. © ANP Pro Shots

Snel geld

Geen moment dacht Bergwijn al aan een vertrek. Aan hem heeft nooit de geur van snel geld gehangen en ook een pak miljoenen brengt hem, zijn familie en zaakwaarnemer niet van slag. ,,Totaal niet. Snel weggaan bij PSV zit helemaal niet in de planning en ik had ook niet verwacht dat een club dit al zou bieden. Ik houd het bij voetbal en laat dit aan mijn zaakwaarnemer over, die al meer dan tien jaar goed bevriend is met mijn vader. Mijn hele carrière wil ik met hem werken, hebben we ooit samen afgesproken."

Volledig scherm Steven Bergwijn en Jürgen Locadia. © ANP Pro Shots Bergwijn houdt van dit soort vastigheden en vindt rust bij zijn familie en vriendin, met wie hij al bijna twee jaar samen is. ,,Misschien ben ik er vroeg bij, maar een stabiel leven is prettig in deze wereld. Ik voel me trouwens niet verder dan leeftijdsgenoten. Meestal krijg ik thuis juist te horen dat ik nog de jonge jongen ben. In mijn eigen kring houd ik wel van grappen, maar buiten het veld hoor je weinig van me. Bij onze familie staan de benen op de grond en dat wil ik zo houden." Hij laat zich niet afleiden door alle commentaren, waarin vaak naar voren komt dat hij meer rendement moet boeken. ,,Soms zie ik op sociale media wel wat voorbijkomen, maar ik trek me alleen iets aan van wat de trainers zeggen. Zij hebben er echt verstand van en kunnen me verder brengen. Oranje? Ik hoop dat het er in de toekomst van gaat komen, maar moet het eerst bij PSV en Jong Oranje laten zien."

De aanvaller begon goed aan het eredivisieseizoen, maar deelde dit weekend in Heerenveen in de malaise. Tegen Feyenoord is zondag winst nodig om het moreel op te vijzelen. ,,De sfeer in thuiswedstrijden is bij ons altijd goed in toppers. We moeten vanaf het begin scherp zijn en voor elkaar door het vuur gaan. Dan maken we het Feyenoord moeilijk. Onze supporters bleven in Heerenveen ook bij een achterstand achter ons staan. Dat vond ik mooi en gaat ons nog helpen."