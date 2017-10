'Tieten-Harry' gelooft nog op een WK mét Oranje

Vrijwel niemand gelooft nog in de WK-kansen van het Nederlands elftal. Maar echte Oranje-fan Harry Goudsblom uit Alkmaar gelooft nog wel in Oranje. Hij heeft de outfit waar z'n bijnaam 'Tieten-Harry' vandaan komt al aan en is helemaal klaar voor vanavond. ,,Waarom zouden wij niet met 7-0 van Zweden kunnen winnen?"