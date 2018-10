Tijd voor Oranje om de barrière te doorbreken

Door Maarten Wijffels



Twee keer Kazachstan.

Twee keer Letland.

Wit-Rusland.

Luxemburg.

Plus nog Bulgarije en Zweden.



Zie hier alle ploegen die Oranje sinds juli 2014 versloeg in duels die ergens om gingen. Inderdaad: er zit niet één groot voetballand bij. Het is louter B-, C- en D-categorie waartegen Nederland nog weleens wint tegenwoordig, buiten een paar vriendschappelijke potjes om.



Vier jaar, drie maanden en één dag duurt de tocht door de woestijn nu al. Ofwel 1554 dagen. En nu draagt Ronald Koeman uit dat-ie er genoeg van heeft. Vraag de bondscoach wat hij op een Toto-formulier invult voor Nederland - Duitsland en hij zegt: ,,Een 1. Omdat we een stijgende lijn te pakken hebben. Halen we het niveau van de tweede helft tegen Frankrijk, en dan over een langere periode in de wedstrijd, dan winnen we. Denk ik.’’