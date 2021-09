Til en Wellenreuther schitteren, slechts twee voldoendes bij Go Ahead

RapportcijfersMet zijn twee goals was Guus Til de grote man in de Kuip bij Feyenoord-NEC. Hij boog ermee een zeker lijkend verlies om in een glorieuze overwinning en kreeg een 8. Hetzelfde cijfers als de stille kracht van het Ajax-middenveld Edson Alvarez. Willem II-keeper Timon Wellenreuther was belangrijk in de overwinning van zijn team tegen PSV en kreeg ook een 8.

Fikse onvoldoendes vielen er vooral bij Go Ahead Eagles dat met liefst 5-0 verloor bij AZ. Met een 4 kregen Boyd Lucassen en Marc Cardona het laagste cijfer. Ook RKC-spits Michiel Kramer kreeg dat cijfer.

Willem II – PSV 2-1

Willem II: Wellenreuther 8; Schippers 6,5 (68. Bergström -), Heerkens 6,5 (74. Michelis -), Jenssen 6, Köhn 5,5; Saddiki 6, Saglam 5 (63. Svensson -), Llonch 6,5; Nunnely 7, Wriedt 5, Köhlert 5 (63. Kampetsis -).

PSV: Drommel 4; Mwene 6,5, Ramalho 6,5, Boscagli 6, Max 6,5 (84. Romero -); Van Ginkel 6 (72. Pröpper -), Sangaré 7; Gakpo 7, Götze 6, Doan 5 (72. Bruma -); Zahavi 5 (77. Vinícius -).

Scheidsrechter Blom: 6.

Man of the match: Joël Drommel werd de schlemiel van de wedstrijd door een enorme blunder maar Timon Wellenreuther werd de held van Willem II door enkele fraaie reddingen. Hij heeft Willem II definitief afgeholpen van de keepersproblemen die de club in het begin van het seizoen nog had.

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

Ajax – FC Groningen 3-0

Ajax: Pasveer 6,5; Mazraoui 7, Timber 7, Martinez 7,5, Blind 6 (83. Tagliafico -); Alvarez 8, Gravenberch 6,5 (76. Klaassen -); Antony 7 (65. Neres -), Berghuis 7 (76. Kudus -), Tadic 6 ; Haller 6 (64. Daramy -).

FC Groningen: Leeuwenburgh 6,5; El Hankouri 6, Dammers 6, Kasanwirjo 6, Sverko 5,5 (83. Irandust -), Kalley 6 (65. Meijer -), Dankerlui 6, Suslov 5, Abraham 5 (58. Joosten 6), Ngonge 5 (58. De Leeuw 5,5), Larsen 5(58. Postema 5,5).

Scheidsrechter Van Boekel: 6,5.

Man of the match: De paradepaardjes van Ajax zijn niets zonder het vuile werk dat spelers als Lisandro Martinez en zeker ook Edson Alvarez opknappen. Die laatstgenoemde scoorde en kreeg met een 8 het hoogste cijfer van alle Ajax-spelers.

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe

Vitesse – Fortuna Sittard 1-1

Vitesse: Schubert 5; Doekhi 6, Bazoer 6,5, Rasmussen 6, Dasa 6, Bero 6,5, Huisman 5 (46. Darfalou 5), Tronstad 6, Wittek 6; Frederiksen 6 (88. Oroz -), Gboho 5 (46. Openda 5,5).

Fortuna Sittard: Van Osch 7; Pinto 5,5 (89. Lonwijk-), Angha 6, Janssen 6, Cox 5; Tekie 5 (73. Noslin -), Rienstra 6, Duarte 5, Baghdadi 5 (61. Musaba -); Sambou 5 (74. Lake -), Seuntjens 7.

Scheidsrechter Oostrom: 6.

Man of the match: Mats Seuntjens is soms een briljante voetballer die schitterende doelpunten kan maken. In het Gelredome tegen Vitesse krulde hij een hoekschop in een keer achter keeper Schubert. Hij lijkt met vier treffers nu al op weg naar zijn hoogste seizoentotaal aan goals in de eredivisie.

Volledig scherm © Pro Shots / Paul Meima

FC Utrecht – PEC Zwolle 5-1

FC Utrecht: Paes 6,5; Van der Maarel 6,5, Van der Hoorn 7, Janssen 7, Warmerdam 6,5; Maher 6,5, Ramselaar 7 (78. Dalmau -), Timber 6 (55. Van Overeem 6); Sylla 6,5 (78. Mallahi -), Douvikas 6,5 (71. Van de Streek -), Boussaid 5,5 (55. Mahi 7,5).

PEC Zwolle: Lamprou 5; Pabai 5,5, Van Polen 5,5, Voet 5, Nakayama 5; Strieder 4,5, Van den Belt 4,5 (61. Saymak -) Redan 5 (73. Paal -), Huiberts 6 (73. Koolwijk -); Kastaneer 5,5 (61. Fernandes -), Tedic 5,5.

Scheidsrechter Lindhout: 6,5.

Man of the match: Van invaller Mimoun Mahi was al een tijd weinig meer vernomen maar tegen PEC Zwolle maakte hij eindelijk weer eens en goal. Zijn eerste sinds 6 maart. Hij was ook de aanjager van zijn ploeg. Na zijn invalbeurt krikte FC Utrecht de stand op van 1-0 naar 5-1.

Volledig scherm © ANP

Feyenoord – NEC 5-3

Feyenoord: Bijlow 6; Geertruida 5, Trauner 6, Senesi 6,5, Malacia 5,5; Toornstra 6 (67. Aursnes -), Til 8, Kökçü 7 (90. Hendriks -); Jahanbakhsh 5 (67. Dessers -), Linssen 6, Sinisterra 6,5.

NEC: Branderhorst 5; Van Rooij 6, Barreto 5,5 (85. Guth -), Márquez 5,5, Odenthal 5,5, El Karouani 6; Schöne 5,5, Bruijn 5,5 (68. Vet -), Mattsson 7 (74. Verdonk -); Okita 7 (85. Bronkhorst -), Tavsan 5 (68. Romeny -).

Scheidsrechter Kooij: 6.

Man of the match: Guus Til was ongelukkig in Moskou en Freiburg maar is aan een liefdesverhaal bezig in de Kuip waar hij Feyenoord zaterdagavond hoogstpersoonlijk langs NEC leidde en zich aan de top van het topscorersklassement nestelt.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Sparta – Cambuur 0-4

Sparta: Okoye 5, Abels 4 (75. Jans), Vriends 5,5, Heylen 4 (75. Engels -), Meijers 4, Van Crooy 4 (46. Mijnans 6), Auassar 5, Thy 5 (60. Goudmijn 5), Osman 5, Smeets 5, Emegha 5.

Cambuur: Stevens 6, Schmidt 6 (72. Ter Heide -), Mac-Intosch 6,5, Tol 6,5 (77. Van der Meer -), Bangura 7 (77. Sambissa -), Paulissen 6,5 (72. Kiss -), Hoedemakers 6,5, Maulun 6,5, Breij 6,5, Boere 6, Kallon 7,5.

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 6.

Man of the match: De snelle Issa Kallon was uiterst belangrijk voor zijn club Cambuur tijdens de 4-0 overwinning van zijn ploeg door zijn twee goals en een assist.

Volledig scherm © foto: Carla Vos

AZ – Go Ahead Eagles 5-0

AZ: Vindahl 6; Sugawara 7, Hatzidiakos 6 (70. Beukema -), Martins Indi 6,5, Wijndal 6 (46. Witry 6); Midtsjø 6,5, De Wit 7,5, Reijnders 7; Gudmundsson 6 (66. Evjen -), Pavlidis 6 (84. Aboukhlal -), Karlsson 7.

Go Ahead Eagles: Hahn 6, Deijl 4,5, Nauber 4,5, Kramer 5, Kuipers 5,5, Lucassen 4 (39. Rommens 4,5); Brouwers 5 (84. Berden -), Cordoba 5, Botos 4,5 (62. Bourhane -), Oratmangoen 4,5 (62. Heil -), Cardona 4 (62. Lidberg -).

Scheidsrechter Higler: 6.

Man of the match: De onvermoeibare Dani de Wit was belangrijk in de rehabilitatiewedstrijd voor AZ. De aanvallende middenvelder scoorde weer eens een keer en maakte in de eerste op een haar na het mooiste doelpunt van het weekeinde.

Volledig scherm © ANP

Heerenveen – FC Twente 2-3

FC Twente: Unnerstall 6, Everink 6 (63. Pleguezuelo -), Pröpper 6, Hilgers 6, Smal 6; Zerrouki 6 (63, Brama -), Vlap 6,5 (74. Bosch -), Sadílek 6,5; Rots 6,5, Van Wolfswinkel 6,5, Limnios 6 (79. Misidjan -).

Heerenveen: Mulder 5,5 (46. Mous 5,5); Van Ewijk 4,5, Van Beek 5, Dresevic 6, Woudenberg 5,5 (80. Kaib -); Madsen 5,5 (61. Stevanovic -), J. Veerman 5, Halilovic 6,5; Musaba 5 (61. Nygren -), H. Veerman 6, De Jong - (28. Van der Heide 6).

Scheidsrechter Manschot: 6.

Man of the match: Koele kikker Ricky van Wolfswinkel blijkt vooralsnog de spits die FC Twente in hem zocht. De laatste seizoenen matig op schot in Zwitserland ten spijt, in de eredivisie heeft Van Wolfswinkel alweer vier keer gescoord in zes duels voor Twente. Hij veroorzaakte tegen Heerenveen de strafschop die hij vervolgens zelf raak schoot.

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

Heracles – RKC 1-0

Heracles: Blaswich 6; Fadiga 6, Rente 6, Knoester 6 (68 Les -), Quagliata 6; Schoofs 6 (56. Kiomourtzoglu 6), De La Torre 7, Vloet 5,5; Basacikoglu 5,5 (56. Azzaoui 6), Sierhuis 6 (56. Bakis 6),Burgzorg 6,5 (81. Amissi -).

RKC: Vaessen 6; Gaari 5, Meulensteen 5,5, Touba 5,5, Lutonda 5 (70. Van den Buijs -); Azhil 5,5 (70. El Bouchataoui -), Bel Hassani 5 (70. Stokkers -), Anita 5 (81. Oukili -); Odgaard 5, Kramer 4 (52. Daneels 5), Bakari 5,5.

Scheidsrechter Nijhuis: 6,5.

Man of the match: Luca De La Torre is al enige tijd een steunpilaar op het middenveld van Heracles. De Amerikaan was tegen RKC weer een drijvende kracht. Hij helpt zijn ploeg omhoog op de ranglijst.

Volledig scherm © ANP