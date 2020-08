Timo Baumgartl is weer gelukkig en gretig bij PSV: ‘Het rouleren in het team was onbegrijpelijk’

Spelers zonder club Transfer­vrij? ‘Wees niet te kritisch, je hoeft niet per se naar Real Madrid’

9:48 Sponsors haken af, selecties krimpen in, een overschot aan spelers komt op de markt. Dat is in een notendop het effect van de coronacrisis op het profvoetbal. Wat betekent dit voor een gemiddelde transfervrije speler in Nederland?