Timon Wellenreuther heeft eindelijk zijn moment dat de fans van Feyenoord nooit zullen vergeten

Daar zit hij. Timon Wellenreuther. Met een brede glimlach op zijn gezicht op trainingscomplex 1908. Al sinds 5 februari staat de Duitser onder de lat bij Feyenoord, maar die ene sublieme redding zat er in de eerste tien wedstrijden niet tussen.

Tot Mohammed Kudus zondagmiddag in duel 11 dacht Ajax alsnog aan de 3-2 winst te kunnen helpen. De redding van Wellenreuther was er eentje in de buitencategorie. ,,Ja, dat voelde wel lekker’’, zegt de keeper een dag na de zege lachend. ,,Feyenoord heeft niet door mij gewonnen in Amsterdam. Maar die redding was belangrijk.’’

Column

Het was waar hij naar op zoek was als vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow. En dit was een moment waar supporters over jaren nog van zullen zeggen: Wellenreuther? Die redding op die bal van Kudus. Zoals in 2017, toen Feyenoord voor het laatst kampioen werd, er één moment was dat iedereen zich zal herinneren.



,,Brad Jones tegen PSV’’, aldus Wellenreuther. Inderdaad, de redding op de inzet van Hector Moreno. ,,Ik kreeg in eerdere wedstrijden bijna geen ballen op het doel, maar er ging er vaak één in. Het waren geen blunders of zo, maar zo werkt het bij een topclub. Daarna pakte ik een hoge voorzet. Na zo’n redding krijg je een boost, dat heet zelfvertrouwen.’’

Zijn moeder was lange tijd te nerveus om wedstrijden van haar zoon te bekijken. Maar ze heeft het opzijgezet en zit inmiddels op de tribune naast haar man te genieten van wat haar zoon meemaakt. Vorig seizoen was er de degradatie met Willem II, nu gloort de landstitel.

,,Dat is voetbal. Ik weet niet hoe snel Justin Bijlow weer fit is, maar dit was mijn rol. Ik ben voor een seizoen gehuurd, maar ik kijk ook nog niet vooruit. Eerst dit seizoen knokken voor die landstitel. De Champions League? Ik speelde met Schalke 04 tweemaal tegen Real Madrid in dat toernooi. Maar we praten er pas over als we dit seizoen hebben afgerond. We hebben nog niets, maar zondag was wel heel belangrijk.’’