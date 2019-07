Toch een zondagavondwedstrijd: Duel AZ - Fortuna verplaatst

Ergernis bij supportersDe competitiewedstrijd AZ – Fortuna Sittard op 4 augustus is door de KNVB verplaatst. In plaats van om 16.45 uur, wordt nu om 20.00 uur afgetrapt. Dit tot ergernis van fans van de Zuid-Limburgse club. ,,Het wordt voor veel van ons onmogelijk om naar Alkmaar te gaan”, stelt voorzitter Jeroen Loos namens Fortuna Supporters Collectief.

Door Dennis van Bergen

AZ speelt drie dagen eerder uit bij het Zweedse BK Häcken in de voorronde van de Europa League. Vandaar dat de Alkmaarse club heeft verzocht of het de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard op zondagavond 20.00 uur mag spelen. Dat verzoek is door de KNVB gehonoreerd.

,,Ik lees in het persbericht dat het besluit is genomen op sportieve gronden”, zegt voorzitter Jeroen Loos namens Fortuna Supporters Collectief. ,,Maar wij zien die sportieve gronden eerlijk gezegd niet zo. AZ speelt op donderdagavond een Europese wedstrijd. Is het dan echt onmogelijk om op zondag, drie dagen later, om half drie af te trappen?”

Het inzetten van het 20.00 uur-tijdstip op zondagavond komt voort uit de afspraken die de clubs hebben gemaakt in het kader van de zogenaamde ‘veranderagenda’ om de kwaliteit van de eredivisie en het betaald voetbal te verbeteren. Ploegen die Europees spelen mogen bij de KNVB het verzoek indienen om pas op zondagavond in competitieverband in actie te komen. Bij veel clubs bestaat echter weerstand tegen het spelen van wedstrijden op dit tijdstip. Om die reden werd het aanvankelijke besluit om achttien duels op zondagavond te spelen geschrapt. AZ -Fortuna Sittard wordt nu dus wél om 20.00 uur gespeeld.

,,Heel teleurstellend”, zegt Loos. ,,Het wordt voor veel van onze supporters nu onmogelijk om naar Alkmaar te gaan. Heel frustrerend, juist omdat het de eerste competitiewedstrijd betreft, waar we massaal heen wilden. In plaats van om tien uur ’s avonds, komen we nu om één uur ’s nachts terug in Sittard. Dat is voor veel fans gewoon niet te doen.”

Na Ajax, Feyenoord en PSV is Fortuna Sittard een club met een van de grootste legioenen bij uitwedstrijden. Vele honderden fans reizen de geel/groenen doorgaans achterna. In Alkmaar zal het zogenaamde uitvak dus een stuk minder goed gevuld zijn. Loos: ,,Denk alleen al aan de fans die gewoonlijk met het openbaar vervoer reizen. Wanneer zij om tien uur ’s avonds vanuit Alkmaar de trein naar Zuid-Limburg nog moeten pakken, komen ze niet verder dan station Eindhoven. Die kunnen nu dus niet mee en dat is heel teleurstellend.”