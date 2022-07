Toch geen boete voor VoetbalTV, Raad van State draait besluit privacywaakhond terug

De onlinezender VoetbalTV van Talpa en de KNVB hoeft toch geen boete te betalen voor het overtreden van privacyregels. De Autoriteit Persoonsgegevens had in 2020 besloten dat de zender een bedrag van 575.000 euro moest betalen, maar dat is woensdag teruggedraaid door de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Die oordeelt dat de privacytoezichthouder de boete ,,op onjuiste gronden” heeft opgelegd.

Eerder had Talpa al gelijk gekregen bij de rechtbank in Utrecht. De Autoriteit Persoonsgegevens was daartegen in beroep gegaan. Maar werd dus opnieuw in het ongelijk gesteld.

De boete, opgelegd in 2019, had vergaande gevolgen. De KNVB en Talpa zagen er geen brood meer in om door te gaan, ondanks geslaagde proeven bij zo’n 150 voetbalclubs. Die hadden camerasystemen langs de velden gehangen om wedstrijden automatisch op te nemen en uit te zenden via de app van VoetbalTV en op hun eigen websites.

‘Commerciële doelstelling’

John de Mol bedacht tv-programma’s met de beelden, maar die zijn nooit bij SBS6 of Veronica gemaakt vanwege de problemen met de privacywaakhond AP. Die stelde dat VoetbalTV, vooral vanwege de plannen van Talpa, louter een commerciële doelstelling had. Dat kan nooit een ‘gerechtvaardigd belang’ zijn, zei de AP op grond van de privacywet AVG. Dus mochten spelers niet herkenbaar in beeld komen, of ze moesten eerst toestemming geven.

Het is onmogelijk spelers, scheidsrechters en publiek steeds toestemming te vragen, zei VoetbalTV. Dus trokken Talpa en KNVB de stekker eruit. Begin 2021 hebben de beide aandeelhouders het bankroet van VoetbalTV in stilte opgeheven. Dat was mogelijk omdat Talpa en de KNVB hun eigen vorderingen van enkele miljoenen euro’s schrapten.

Herstart VoetbalTV?

De definitieve winst in de rechtszaak betekent dat VoetbalTV weer actief kan worden. Talpa en de KNVB hebben daartoe tot op heden gaan aanstalten mee gemaakt. Personeel is inmiddels vertrokken. Directeur Maarten Hoffer werd directeur bij de Basketbalbond. ,,Maar ik ben erg blij met de uitspraak van de rechter. We hebben keihard gewerkt om met VoetbalTV spelers, supporters en familie wat extra’s te bieden. Dat had nooit door de AP op deze manier gedwarsboomd mogen worden.”