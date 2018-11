Toch geen verbod op kunstgras in eredivisie

Bonus

Het alternatieve voorstel dat de komende dagen vorm krijgt: clubs die in 2021 op natuurgras spelen, worden voortaan beloond met een jaarlijkse bonus uit de Europese inkomsten, die in gunstige gevallen op kan lopen tot grofweg een miljoen euro per seizoen. Een plan dat naar verwachting op de vereiste tweederde meerderheid kan rekenen als er komende week wordt gestemd, en dat ook juridisch niet op complicaties zal stuiten.



De bedoeling is om tien procent van de inkomsten uit Europees voetbal te verdelen over de natuurgrasclubs. In de huidige situatie zou dat betekenen dat grofweg negen miljoen euro (tien procent van mogelijk 90 miljoen euro aan Champions League-inkomsten van PSV en Ajax) verdeeld wordt over de tien overige natuurgrasclubs.



In minder succesvolle seizoenen kan dat minder zijn, maar over een langere periode zullen de inkomsten uit Europees voetbal stijgen, mede omdat de UEFA een derde toernooi gaat opzetten.



Bij veel andere clubs heerst ergernis over de houding van vooral Heracles, zo bevestigen ingewijden. Clubs zoals ADO Den Haag en PEC Zwolle waren en zijn wél bereid mee te denken en over te stappen op natuurgras. Na jarenlange onderhandelingen lag er onlangs eindelijk een concrete oplossing op tafel om het kunstgrasdossier op te lossen: de topclubs wilden de inkomsten uit Europees voetbal voortaan over alle clubs gaan verdelen, in ruil voor een competitie met uitsluitend natuurgras.



De kunstgrasdiscussie is onderdeel van de zogenoemde ‘veranderagenda’. Daarin wordt mogelijk ook de promotie-/degradatieregeling aangepast, met twee clubs die voortaan rechtstreeks degraderen en promoveren.