Tóch nog een schaal in Amsterdam: ‘Je doet ons tekort als je zegt dat dit een troostprijs is’

FC Utrecht-koningskop­pel Dost/Douvikas knakt in Leeuwarden: ‘Heel zonde’

FC Utrecht aan een ticket voor Europees voetbal helpen. Het is de vurige missie van Bas Dost. De vraag is echter of hij daarin gaat slagen. Zaterdagavond, in de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen Cambuur, raakte hij opnieuw geblesseerd. Een nieuwe lijdensweg dreigt voor de bewezen goalgetter, die in Leeuwarden eindelijk een koppel vormde met Tasos Douvikas.