Tom van Weert baalt van 'knip- en plaksites'

Door Max van der Put



Beide spelers gaven een interview voor de camera van Fox, waarin ze reageerden op de mededeling van hun trainer Danny Buijs dat ze beiden geen basisplaats meer zouden krijgen komend weekeinde. ,,We hebben mijns inziens keurig verteld dat we teleurgesteld zijn en vooral waarom dat zo is", aldus Van Weert. ,,Maar als je dan ziet wat er vervolgens op internet gebeurt... Alle nuances verdwijnen. Een aantal websites plukt er een paar zinnetjes uit en zet er dan een smeuïge kop boven waarmee ze veel lezers denken te trekken. Of ze de waarheid geweld aandoen, lijkt ze totaal niet te interesseren."

Clubtopscorer

Van Weert betreurt het vooral dat veel supporters van FC Groningen woedend reageren op Drost en hem omdat zij de club in de steek zouden laten. ,,En dat is helemaal niet het geval. Kijk, ik heb me al een paar keer terug in de basis moeten knokken hier. Afgelopen seizoen ben ik desondanks clubtopscorer geworden, maar ik heb nooit het gevoel gekregen van de clubleiding dat ik in hun ogen de eerste spits was."

Aan het begin van de voorbereiding kreeg Van Weert te horen dat de van Ajax gehuurde Mateo Cassièra de voorkeur kreeg in de spits. ,,Na een aantal weken kreeg ik weer de voorkeur. Dat had ik zelf verdiend in de trainingen en wedstrijden. Maar dan is de competitie pas twee wedstrijden op gang en dan krijg je de mededeling dat je je basisplaats al weer kwijt bent..."

Domper

Van Weert zegt dat besluit van de trainer wel te accepteren, maar grijpt de nieuwe domper aan om nadrukkelijk te kijken of hij deze transferperiode naar een club kan verkassen waar hij meer vertrouwen geniet. ,,Mijn contract loopt eind dit seizoen af. Als ik nu een transfer maak, kan ik een frisse start maken en verdient de club er ook nog wat aan."