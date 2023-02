Ton du Chatinier is fan van Michael Silberbauer: ‘Dankzij hem gaat het na 53 jaar over voetbal bij FC Utrecht’

ADO zet opmars onder Dick Advocaat voort met knappe zege op koploper PEC Zwolle

ADO Den Haag is ook in zijn tiende wedstrijd op rij, inclusief twee duels uit de TOTO KNVB Beker, ongeslagen gebleven. De ploeg van Dick Advocaat klopte vanavond in de Keuken kampioen Divisie koploper PEC Zwolle (3-1) en meldt zich na een dramatische seizoenstart onder de ontslagen Dirk Kuyt nog nadrukkelijker in de strijd om de tickets voor de play-offs.