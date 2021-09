Toornstra en Timber blinken uit, onvoldoendes voor Max en Zahavi

Rapportcijfers speelronde 5Wie waren de uitblinkers in speelronde 5 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Jens Toornstra was de beste man op het veld van de topper van vanmiddag tussen PSV en Feyenoord in Eindhoven. De aanvoerder van de Rotterdammers was belangrijk met twee goals, was weer onvermoeibaar en kreeg daarom een 8,5. Jurriën Timber was de beste Ajacied in de doelpuntrijke wedstrijd tegen Cambuur. Ook hij kreeg een 8,5. Zijn Braziliaanse teamgenoot David Neres was goed voor een 8.



Philipp Max van PSV heeft bepaald nog niet de vorm die hij vorig seizoen nog had. In de topper tegen Feyenoord ging de Duitse linksback ten onder en kreeg hij een 4, net als zijn falende ploeggenoot Eran Zahavi.

Sparta – NEC 1-1

Sparta: Okoye 6,5, Abels 6 (80 Jans -), Vriends 6, Heylen 6, Pinto 6; Mijnans 6,5 (71. Masouras -), Auassar 6, Osman 7 (80. Goudmijn -), Smeets 5,5 (46. Emegha 6); Van Crooy 5 (72. Engels -), Thy 6

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 5, Márquez 7, Odenthal 6, El Karouani 5; Schöne 6, Proper 5,5, Duelund 5,5 (76. Barreto-); Okita 6, Akman 5 (70. Tavsan -), Bruijn 6 (61. Mattsson -)

Scheidsrechter: Van der Graaf 6

Man of the match: Hij zag een ziedend afstandsschot nog op de lat uiteenspatten en scoorde niet, maar Mo Osman lijkt nu al een welkome aanvulling voor de selectie van Sparta te zijn.

Volledig scherm Mo Osman vrijdagavond in actie tegen NEC. © foto: Carla Vos

Heerenveen – Fortuna Sittard 1-0

Heerenveen: Mulder 6; Van Ewijk 6, Van Beek 6,5, Dresevic 6,5, Woudenberg 6; Madsen 6,5, J. Veerman 6,5, Halilovic 6 (80. Al Hajj -); Nygren 6 (69. Van der Heide -), H. Veerman 6,5, De Jong 5,5 (69. Musaba -)

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Tirpan 6, Angha 6, Janssen 5,5, Cox 5,5 (74. Nosli -); Tekie 6,5, Duarte 6, Rienstra 5,5; Hansson 5,5 (63. Lake), Sambou 5,5 (74. Baghdadi -), Seuntjens 5,5

Scheidsrechter: Gerrets 5

Man of the match: Henk Veerman maakte pas begin dit jaar zijn eerste eredivisiegoal met het hoofd. Tegen Fortuna besliste hij het duel met een kopgoal. Het was bovendien al zijn derde treffer dit seizoen die hij maakte met het hoofd.

Willem II – FC Groningen 2-1

Willem II: Wellenreuther 5,5; Owusu 6 (60. Schippers 5,5), Heerkens 6,5, Jenssen 7, Köhn 6,5; Llonch 7, Saglam 6,5 (70. Roemeratoe -), Saddiki 7,5; Nunnely 6 (80. Yeboah -), Wriedt 7,5 (70. Kampetsis -), Köhlert 6 (80. Svensson -)

FC Groningen: Leeuwenburgh 5; El Hankouri 5,5, Kalley 6 (58. D. van Kaam 6), Kasanwirjo 6,5, Van Hintum 5; Irandust 5,5 (58. De Leeuw 5), Suslov 6,5, Duarte 5,5 (71. Dankerlui -); Ngonge 5, Strand Larsen 4,5 (58. Abraham 6), Joosten 5 (77. Postema -)

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Het was alweer drie jaar geleden dat Dries Saddiki scoorden voor Willem II. De Marokkaanse middenvelder is uitstekend aan het seizoen begonnen. Net als heel Willem II dat de beste seizoensstart sinds 2003/2004 beleeft.

Ajax – Cambuur 9-0

Ajax: Pasveer 6,5; Mazraoui 7,5 (46. Schuurs 6,5) Timber 8,5, Martinez 7, Tagliafico 6,5 (62. Blind -); Alvarez 6,5 (62. Taylor - ), Berghuis 7, Gravenberch 7,5; Neres 8, Haller 6,5 (72. Danilo), Tadic 7,5 (62. Daramy -)

Cambuur: Stevens 4,5; Schmidt 5, Mac-Intosch 4,5, Tol 5, Bangura 5; Breij 4,5 (74. Paulissen), Maulun 5 (82. Krastev -), Hoedemaker 5; Jacobs 4,5 (46. Van der Meer 5), Boere 4,5 (Sambissa -), Kallon 5,5 (67. Kiss 5)

Scheidsrechter: Van der Eijk 6,5

Man of the match: Er lijkt geen rem te zitten op de ontwikkeling van Jurriën Timber. De international die afgelopen zomer al op het EK uitkwam voor Oranje, speelde tegen Cambuur misschien wel zijn beste wedstrijd tot nu toe. Zijn fraaie doelpunt, nadat hij zelf de bal onderschepte, onderstreepte dat.

Volledig scherm Jurrien Timber na de wedstrijd met zijn trotse moeder. © Pro Shots / Jasper Ruhe

FC Utrecht – RKC 2-2

FC Utrecht: Paes 6;Ter Avest 5,5, Van der Hoorn 6, Janssen 4 (46. Van der Maarel 6), Warmerdam 5,5; Maher 4,5 (46’ Mahi 5) Gustafson – (19. Van de Streek 5), Van Overeem 6 81. Boussaid -); Sylla 6, Douvikas 7, Ramselaar 6 (81. Dalmau -)

RKC: Vaessen 6; Gaari 6, Meulensteen 6,5, Van den Buijs 6,5 (80. Adewoye -), Touba 5 (61. Kramer -), Büttner 6,5 (68. Lutonda -); Anita 6, Azhil 5,5 (80. El Bouchataoui -), Van der Venne 6; Odgaard 6, Bakari 6 (80. Daneels -)

Scheidsrechter: Martens 4,5

Man of the match: FC Utrecht stelde teleur tegen RKC, maar Anastasios Douvikas niet. De Griekse spits benutte een strafschop en was een voortdurende dreiging voor de RKC-defensie.

Go Ahead Eagles – PEC Zwolle 1-0

Go Ahead Eagles: Hahn 6,5; Deijl 6,5, Nauber 7, Kramer 6,5, Kuipers 7, Lucassen 7, Brouwers 6, Berden 5,5 (52. Cordoba 5,5), Rommens 6 (52. Botos 7,5); Heil 6 (52. Oratmangoen 6,5), Cardona 6,5 (72. Lidberg -)

PEC Zwolle: Lamprou 7; Van Polen 5,5, Kersten 4,5, Voet 4,5, Nakayama 6; Strieder 4 (82. Koolwijk -), Van den Belt 5 (82. Reijnders -), Paal 4,5 (46. Redan 6); Mbinga 4,5 (46. Huiberts 6,5), Landu 5, Tedic 5 (74. Kastaneer -)

Scheidsrechter: Blom 6,5

Man of the match: Giannis Botos is sinds zondagmiddag onsterfelijk in Deventer. De Griekse spits maakte een kwartier voor tijd de enige goal in de IJsselderby en bracht zijn club Go Ahead Eagles in extase.

Volledig scherm Giannis Botos juicht na zijn winnende goal in de IJsselderby. during the match Go Ahead Eagles - PEC © Pro Shots / Erik Pasman

PSV – Feyenoord 0-4

PSV: Drommel 5; Teze 6, Ramalho 4,5, Obispo 4,5, Max 4; Pröpper 5,5 (46. Thomas 6), Boscagli 5,5; Bruma 6 (72. Madueke -), Götze 5 (46. Doan 5), Gakpo 6 (61. Vinícius ), Zahavi 4 (46. Vertessen 5).

Feyenoord: Bijlow 7; Pedersen 7,5 (83. Hendriks -), Trauner 7,5, Senesi 7 (78. Geertruida -), Malacia 7; Aursnes 7,5, Toornstra 8,5, Kokcu 6,5; Jahanbakhsh 6 (83. Dessers -), Til 6 (69. Linssen -), Sinisterra 7,5

Scheidsrechter: Makkelie 8

Man of the match: ,,Als je zo kan spelen, ben je op de goede weg”, zo zei uitblinker Jens Toornstra na de wedstrijd tegen PSV. De middenvelder was zelf verantwoordelijk voor de schitterende openingsgoal, maakte er daarna nog een en is een van de belangrijkste troeven van trainer Arne Slot.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Heracles – AZ 3-2

Heracles: Blaswich 6,5, Fadiga 6,5, Rente 7, Knoester 7, Roosken 6 (46. Burgzorg 6,5), Kiomourtzoglou 7, De La Torre 7 (86. Schoofs 6), Vloet 7, Laursen 6 (46. Basacikoglu 6,5), Sierhuis 6,5 (75. Azzaoui -), Amissi 6 (46. Quagliata 6).

AZ: Vindahl 6, Witry 6 (62. Sugawara -), Letschert 5,5, Martins Indi 5,5, Wijndal 5,5, Midtsjø 6, De Wit 6, Clasie 6, Gudmundsson 6,5 (86. Beukema -), Pavlidis 6,5 (69. Poku -), Karlsson 6 (46. Aboukhlal 6).

Scheidsrechter: Gözübüyük 7

Man of the match: Met een geweldige vrije trap in de 94ste minuut besliste Rai Vloet de wedstrijd tegen AZ, waarin Heracles genoegen moest lijkt te nemen met een gelijkspel.

Volledig scherm during the match Heracles - AZ © Pro Shots / Ron Jonker

Vitesse – FC Twente 1-4

Vitesse: Schubert 5; Doekhi 5, Bazoer 5, Rasmussen 4,5 (46. Cornelisse 5); Dasa 5; Tronstad 5, Tannane 5 (46. Gboho 5), Bero 5 (60. Vroegh 5), Wittek 5,5 (80. Buitink -); Openda 4,5, Frederiksen 4,5 (46. Darfalou 6)

FC Twente: Unnerstall 7,5; Troupée 6, Pröpper 7,5, Hilgers 6,5 (80. Dumic -), Sadilek 6,5; Zerrouki 6, Brama 6 (74. Smal -), Vlap 5,5; Rots 6,5 (86. Cleonise -), Van Wolsfwinkel 6 (73. Ugalde -), Limnios 5 (73. Misidjan -)

Scheidsrechter: Van Boekel 5

Man of the match: De ongekende scoringsdrift van Robin Pröpper brengt FC Twente veel goeds. De 27-jarige verdediger uit Arnhem scoorde tegen Vitesse twee keer en staat nu al op vier treffers. Dat is nu al meer dan hij ooit in een eredivisieseizoen heeft gemaakt.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops