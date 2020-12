TOP Oss deelt nieuwe tik uit aan Jong AZ met nipte zege; Roda blijft steken op gelijkspel

Les van Vites Talent breekt door bij Vitesse: ‘Er staat kapitaal op het veld’

3 december ARNHEM - De investeringen van Vitesse in de jeugd lijken zich eindelijk uit te betalen. Enzo Cornelisse is het nieuwste talent van de eredivisionist uit Arnhem. ,,Er staat kapitaal op het veld”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Dat de jeugd doorbreekt, levert gunstige vooruitzichten voor de club op.”