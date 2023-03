Toparbiter Danny Makkelie krijgt functie bij KNVB in amateurvoetbal

,,We zijn er trots op dat Danny gaat bijdragen aan de ontwikkeling van de arbitrage in het amateurvoetbal”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, op de website van de KNVB. “Als hoofd arbitrage landelijke competities amateurvoetbal kunnen we niets beter hebben dan de ervaring en competenties van een van de beste scheidsrechters van Europa. Danny heeft een hart voor het scheidsrechtersvak en is een fantastisch boegbeeld voor de arbitrage. We zijn ervan overtuigd dat zijn aanstelling bijdraagt aan de doelstelling om meer scheidsrechters aan de KNVB te binden.”