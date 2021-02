‘Topcompetities in amateurvoetbal liggen er definitief uit’

Westerhof is blij met de beslissing dat spelers tot 27 jaar (was tot 18) weer in groepsverband mogen trainen. ,,Maar we hebben ook een paar jongens van 28 in de selectie. En nog een paar van boven de dertig. Die mogen nog niet meedoen. Met een half elftal kunnen we het seizoen straks niet hervatten. De hele groep heeft zeker een maand, vijf weken van gezamenlijke training nodig. Dat zit er niet meer in.”