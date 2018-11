Topfit PSV en Barça krijgen voedingshulp van zelfde specialist

Door Maarten Wijffels



Stel je voor: Luuk de Jong, Hirving Lozano en alle andere PSV’ers schuiven morgen in de uren voor PSV – Barcelona aan tafel. Naast hun bord hebben ze een weegschaal staan. Tot op de gram nauwkeurig meten ze af hoeveel pasta en kipfilet ieder individueel moet opscheppen van het buffet. Ook bepalen ze of er 30 gram meer van dít en 20 gram minder van dát in hun maaltijd moet.



Kan dit fictieve beeld werkelijkheid worden? ,,Nou, als ze wielrenners waren, zou dit al de praktijk zijn’’, zegt Asker Jeukendrup. ,,In de Tour de France stáát die weegschaal er. In teamsporten zal het niet zó gedetailleerd gaan worden, denk ik. Maar ook voetballers vullen al bewuster hun bord.’’