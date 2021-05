Topscorer van eredivisie krijgt prijs met de naam van ‘Skiete Willy’

De Willy van der Kuijlen-trofee wordt per direct een belangrijke prijs in het betaald voetbal. Krijgt huidig topscorer Georgios Giakoumakis (VVV-Venlo) deze straks voor het eerst uitgereikt?

PSV-icoon Willy van der Kuijlen krijgt een bijzonder postuum eerbetoon. Al vanaf dit seizoen ontvangt de topscorer van de eredivisie een trofee, waaraan de naam van de vorige maand op 74-jarige leeftijd overleden ‘Skiete Willy’ is verbonden. De Willy van der Kuijlen-trofee is een initiatief van de coöperatie van eredivisieclubs (ECV), dat vandaag wordt onthuld. Het beeldje is een soort miniatuur van het standbeeld van de clubicoon bij het Philips Stadion.



Met 311 treffers in de nationale competitie vestigde Willy van der Kuijlen tussen 1964 en 1982 een formidabel record. Niemand maakte zoveel doelpunten in 65 jaar eredivisiehistorie. Alleen Ruud Geels kwam met 265 treffers, waaronder 15 in één seizoen voor PSV, nog een klein beetje in de buurt.

De Jong: ‘Passend eerbetoon’

Eredivisiedirecteur Jan de Jong geeft aan de de naam van Van der Kuijlen voor eeuwig verbonden blijft aan de prijs voor de topscorer van de eredivisie. ,,Al was het maar dat het heel lang gaat duren voordat iemand zijn record uit de boeken gaat schieten. Als dat al ooit gaat gebeuren”, zegt hij. De Jong vindt dat Van der Kuijlen Brabants bescheiden was. ,,Onterecht op basis van zijn ongelooflijke kwaliteiten. Dit is een passend eerbetoon”, vindt De Jong.

,,Heel erg mooi, dit eerbetoon”, zo zegt ook dochter Wendy van Rosmalen-Van der Kuijlen. ,,Ons pap zou hier heel trots op zijn geweest, zeker weten. We vinden ook dat hij het met zijn 311 goals heeft verdiend”, zegt ze namens de familie. ,,De afgelopen weken zijn er heel veel mooie woorden en initiatieven tot ons gekomen. Dit is een kroon op zijn werk en dat maakt ons heel trots. Ons pap leefde voor het voetbal.”

Topscorers in eredivisie na 31 speelrondes

1. Georgios Giakoumakis - 24 treffers

2. Donyell Malen/Steven Berghuis - 17 treffers

3. Rai Vloet - 16 treffers

4. Danilo/Teun Koopmeiners - 15 treffers

Van der Kuijlen maakte 308 treffers voor PSV en 3 voor MVV. Op 23 augustus 1964 werkte ‘Mister PSV’ zijn eerste goal in de eredivisie binnen, tegen Fortuna’54 uit Sittard (waaruit later het huidige Fortuna Sittard voortkwam). De laatste maakte hij voor MVV, op 22 mei 1982. Uitgerekend in een wedstrijd tegen PSV, dat door de formatie uit Maastricht met 1-7 werd verloren. Van der Kuijlen had een nóg indrukwekkender record kunnen vestigen, maar speelde de laatste anderhalf jaar van zijn loopbaan niet meer in het Philips Stadion.

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV vindt dat de ECV een geweldig initiatief neemt door Van der Kuijlen nu eer en erkenning te geven via de trofee voor de topscorer. ,,Topsport gaat over presteren en de cijfers die Willy van der Kuijlen heeft behaald als speler, zijn uniek en onnavolgbaar. De voetbalsport is sterk in het eren van zijn helden. Dit is er weer een mooi voorbeeld van”, geeft Gerbrands aan.



Van der Kuijlen werd in Eindhoven vorige maand groots herdacht, omdat het huidige PSV deels is ontsproten aan de prestaties die hij en zijn teamgenoten in de jaren zeventig leverden. Daarnaast was Van der Kuijlen met zijn karakter bepalend voor de clubcultuur.

