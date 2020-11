Topscout Tonnie Bruins Slot (73) van Ajax overleden

Voorafgaand aan zijn periode met Cruijff leidde Bruins Slot Ajax naar de landstitel in 1985. Na het ontslag van Aad de Mos mocht Bruins Slot het seizoen afmaken. Als assistent van Cruijff won hij in 1987 met Ajax de Europacup II door in de finale 1. FC Lokomotive Leipzig uit Duitsland met 1-0 te verslaan.



Als assistent-trainer pakte Bruins Slots drie keer de landstitel in Nederland. In 2002 en 2004 met Ajax, in 2006 met PSV. In Spanje werd hij vier keer kampioen: in 1991, 1992, 1993 en 1994.



Bruins Slot verzorgde bij Ajax de wedstrijdanalyses en rapporteerde aan hoofdtrainer Erik ten Hag. Ajax treedt morgen in de Champions League aan tegen het Deense FC Midtjylland.