Trainer Arne Slot kritisch na nieuw gelijkspel Feyenoord: ‘Geeft aan dat we nog op zoek zijn om te versterken’

Trauner maakt rentreeFeyenoord-trainer Arne Slot zag zijn ploeg ook in de tweede speelronde van de eredivisie punten verspelen. In de Rotterdamse derby tegen Sparta (2-2) knokte de regerend landskampioen zich in de slotfase terug van een ruime achterstand. ,,De eerste zestig, zeventig minuten moeten we wel echt tot meer kansen komen dan dat we nu doen”, concludeerde Slot bij ESPN .

,,Het is een beetje een bevestiging waar we voorlopig voor staan: een elftal dat moeite heeft om het vele balbezit om te zetten in kansen”, aldus Slot, die niet blij was met de hoe Feyenoord de tegengoals kreeg. ,,Nu kregen we het ook voor elkaar om de bal te verliezen en een counter weg te geven. Dat is iets wat ons normaal niet overkomt, dat gebeurde vandaag wel.”

Slot zag ook dat zijn ploeg toch een punt pakte op Het Kasteel tegen de stadgenoot. ,,We hebben een elftal dat nooit opgeeft en blijft vechten voor een resultaat”, vertelde Slot. ,,De eerste zestig, zeventig minuten moeten we wel echt tot meer kansen komen dan we nu doen. Met Jahanbakhsh en Timber spelen nu twee spelers die vorig seizoen, als iedereen fit was, niet speelden. Dat geeft wel aan dat we nog op zoek zijn om het elftal te versterken.”



Invaller Leo Sauer maakte de 2-2. Het was voor de 17-jarige Slowaakse vleugelaanvaller ook nog eens zijn debuut voor Feyenoord. Slot: ,,Hij heeft wel wat overeenkomsten met Idrissi (vorig seizoen actief voor Feyenoord, red.), sterk in de één tegen één. Het is ontzettend knap om je zo te laten zien als je 17 jaar bent. Hij was dreigend, dat is wat je van een buitenspeler verlangt.”

Trauner maakt rentree

Gernot Trauner maakte tegen Sparta zijn return voor Feyenoord na maanden blessureleed. De Oostenrijkse verdediger viel na rust in en samen met zijn ploeggenoten knokte hij zich terug van een 2-0-achterstand. ,,We hebben twee punten na twee wedstrijden. Dat is veel minder dan we hadden verwacht”, zei Trauner.



,,Het is lastig om van een 2-0 achterstand terug te komen. Maar we hebben mentale weerbaarheid laten zien”, aldus Trauner. ,,Maar uiteindelijk zijn we niet tevreden, we wilden hier winnen. Maar we hebben in ieder geval wel een punt.”



Volledig scherm Gernot Trauner (l) en Leo Sauer. © Pro Shots / Kay Int Veen

Trauner vond dat Feyenoord de tegenstander in de eerste helft in de kaart speelde. ,,Sparta deed het goed voor rust, ze speelden volledig op de counter. We gaven hen te veel kansen, de restverdediging was niet op orde. Dat moeten we verbeteren. We moeten blijven werken en geloven in onze krachten.”



Trauner speelde op 20 april, in de verloren kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma, zijn laatste duel voor Feyenoord. ,,Voor mij is het mooi om weer terug te zijn op het veld, maar het belangrijkste is dat het team goed draait, we kunnen veel beter.”

Doelpuntenmaker Sauer: ‘Een droom’

Sauer viel, net als Trauner, direct na rust in. De 17-jarige Slowaak hielp Feyenoord in de blessuretijd aan een punt. ,,Dit is als een droom die uitkomt. Ik ben heel blij dat ik gescoord heb bij mijn debuut voor deze club”, zei Sauer bij ESPN. ,,Maar aan de andere kant wilden we de drie punten, dus ik heb mixed feelings.”



Sauer kon niet precies terughalen hoe hij zijn doelpunt maakte. ,,Ik herinner me nog weinig van de goal, maar hij was mooi. Ik deed mijn ogen dicht en ging er vol voor”, aldus Sauer, die zijn officiële debuut maakte voor Feyenoord. ,,De bal belandde in de bovenhoek, dus dat was goed.”

