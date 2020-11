Trainer Slot hoopt op internationals tegen FC Emmen

,,Ik hoop en verwacht ze zondag beschikbaar te hebben", zei Slot bij AZ TV. ,,Maar we gaan uiteraard geen risico nemen omdat we de komende 36 dagen 11 wedstrijden spelen.” Over het meedoen van middenvelder Fredrik Midtsjø bestaat nog onduidelijkheid. Hij behoorde tot de Noorse selectie die vorige week werd opgeschrikt door een coronageval. Omar Elabdellaoui testte positief en dat was voor het Noorse ministerie van Volksgezondheid aanleiding om de voetballers te verbieden naar Roemenië te gaan voor een wedstrijd in de Nations League. De gezondheidsdienst in Oslo adviseerde om 10 dagen in quarantaine te gaan.

Dat advies negeerde AZ en de club liet Midtsjø gewoon meetrainen met de selectie. ,,We testen hem iedere dag en houden hem met name binnen goed apart van de groep", liet Slot weten. ,,Midtsjø is niet in nauw contact geweest met de besmette jongen. Inmiddels zitten we op dag zes of zeven nadat die besmetting is vastgesteld. Eigenlijk is er geen risico meer, maar om alles uit te sluiten houden we hem zoveel mogelijk buiten de groep."