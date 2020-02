Trainersvakbond CBV: We staan in deze unieke zaak klaar voor Ron Jans

Jans is deze week nog in de VS om de laatste dingen te regelen en keert dan terug naar zijn woonplaats Tynaarlo. CBV-directeur Mario Capteins zegt dat hij alleen via de app contact heeft gehad met Jans. ,,We hebben gezegd dat we als CBV achter hem staan en als hij iets nodig heeft, weet hij ons te vinden. Als er juridisch advies nodig is, moet de hulpvraag eerst van Ron zelf komen. Op dit moment kunnen we dus niet veel doen behalve hem een hart onder de riem steken.”