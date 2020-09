Transfer Dest dwingt Ajax alsnog de markt op

Drie maanden cel voor PSV-fans die muntjes gooiden naar Ro­ma-vrou­wen

16 september Vier PSV-supporters zijn in Spanje veroordeeld tot een celstraf van drie maanden en een boete van 1500 euro wegens het vernederen van bedelaars. De zaak diende vandaag voor de rechtbank in Madrid. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan een kwestie die vierenhalf jaar lang boven het hoofd van de aangeklaagden hing. De opgelegde straf is lager dan de eerste eis. Die was een jaar celstraf en 600 euro boete.