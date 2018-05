Transfer Labyad naar Ajax is afgerond

Door Daniël Dwarswaard



Labyad tekent in Amsterdam een contract voor vier seizoenen. De Marokkaan stond afgelopen winter al in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, maar maakt na de zomer de overstap naar de Amsterdammers. De aanvallende middenvelder speelt morgen en zaterdag nog met FC Utrecht de finale van de play-offs voor Europees voetbal tegen Vitesse.



De overgang van Labyad betekent een hereniging met trainer Erik ten Hag. De coach van Ajax is lyrisch over de kwaliteiten van Labyad en heeft een doorslaggevende rol gespeeld in zijn komst. Ten Hag was in de winterstop al duidelijk over de speler: ,,Hij heeft de kwaliteiten die horen bij een speler van de top-3.’’