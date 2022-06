Transfer naar Olympique Lyon beloning voor topseizoen van ‘pitbull’ Tyrell Malacia

Door Mikos Gouka



Tyrell Malacia moest er in april hartelijk om lachen. Of de 22-jarige linksback van Feyenoord er niet verstandig aan zou doen om toch nog even te wachten met een transfer? Het WK in Qatar gloorde immers en wie zegt dat hij vanaf de start onomstreden is bij een nieuwe werkgever?



De Rotterdammer gaf duidelijk aan totaal niet aan zo’n scenario aan te denken, zoals altijd vertrouwend op zijn eigen kunnen. En nu hij bij Olympique Lyon een landgenoot als trainer heeft gevonden in de persoon van Peter Bosz, lijkt een basisplaats voor het oprapen te liggen. Bosz ziet in Malacia de opvolger van de vertrokken Italiaanse international Emerson.