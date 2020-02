Transfervrije Velthuizen maakt seizoen af bij Telstar

De eenmalig Nederlands international keepte, verdeeld over twee periodes, in totaal meer dan tweehonderd eredivisieduels namens Vitesse. Daarnaast speelde hij voor het Spaanse Hércules Alicante, het Israëlische Hapoel Haifa en het Cypriotische Omonia Nicosia. Vorig jaar stond hij nog onder contract bij AZ.

Coach Andries Jonker is blij met zijn komst. ,,Piet is buiten kwaliteit ook een brok ervaring wat binnenkomt bij de club. Ik ben blij dat we de komende periode van zijn diensten gebruik kunnen maken en ik hoop dat zijn ervaring een impuls kan geven aan de selectie.’’ Telstar staat tiende in de Keuken Kampioen Divisie.