Trauner, Pedersen, Slot, Pusic, Bijlow: ze ontbreken allemaal bij Feyenoord tegen Partizan

Feyenoord kampt morgen in de return tegen Partizan Belgrado in de Conference League over een flink aantal afwezigen.

De marge met Partizan Belgrado is ruim en dus is er geen sprake van paniek bij Feyenoord. Het moet wel heel gek lopen willen de Rotterdammers in de achtste finale van de Conference League tegen de Serviërs nog een 5-2 voorsprong verspelen.

Maar nu Gernot Trauner en Marcus Pedersen er niet bij zijn door corona, Justin Bijlow het hele seizoen niet meer beschikbaar is en de trainer Arne Slot en zijn rechterhand Marino Pusic eveneens in quarantaine zitten, is de voorbereiding op de Europese avond allesbehalve rimpelloos verlopen. ,,Het is zoals het is’’, zegt John de Wolf, de enige overgebleven trainer uit de technische staf van Slot. Jeugdtrainers Sipke Hulshoff en Robin van Persie zijn toegevoegd voor de wedstrijd tegen Partizan.

,,Dit mogen we niet meer weggeven, dat is duidelijk’’, zegt De Wolf. ,,Maar je ziet dat je toch tegen tegenvallers kan aanlopen.’’

De vraag voor veel supporters is vooral: is Trauner er zondag in de Johan Cruijff Arena wel bij. De Wolf hoopt van wel, al is er nog altijd de regel dat iemand vijf dagen in quarantaine moet. ,,Als ze geen negatieve test hebben of nog klachten hebben, dan houdt het op’’, zegt De Wolf. Verder wilde de voormalig centrale verdediger van Feyenoord liever niet al praten over de Klassieker zondag in de Arena. En al helemaal niet vertellen wat hij precies vond van de 0-1 van Benfica in Amsterdam.

,,Het is heel lang geleden dat Feyenoord de kwartfinale in een Europees toernooi heeft gehaald’’, zegt De Wolf. ,,De jongens voelen dat ze met iets heel moois bezig zijn. We spelen thuis in een volle Kuip. Dit moeten we afmaken en pas dan kijken we naar zondag en zien we wel hoe de vlag er voor staat bij de mensen die er nu niet bij kunnen zijn.’’

Contact met Slot

De bank van Feyenoord zal tegen Partizan contact houden met Arne Slot, die dus noodgedwongen thuis zit. Zonder Justin Bijlow moet Ofir Marciano voor de rust achterin gaan zorgen, de 32-jarige Israëliër is een ervaren keeper.

,,Ik zag hem tegen PEC en dat zag er heel goed uit. Maar in Belgrado misten we Til en daar deed Jens Toornstra het fantastisch. We hebben gewoon spelers op de bank die het stokje over kunnen nemen. Maar nogmaals, het belangrijkste is nu gewoon die kwartfinale veiligstellen. Als de stand het toelaat kijken we al voorzichtig naar zondag, qua wissels. Maar met de Klassieker zijn we pas echt bezig vanaf vrijdag.’’

