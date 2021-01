Treedt Madueke bij PSV in de voetsporen van Ronaldo?

Willem II - PEC Zwolle (vrijdag 20.00 uur)

• Het is vanavond hopen op wat doelpunten, want de laatste twee eredivisie-ontmoetingen tussen deze teams eindigden allebei in 0-0. In beide wedstrijden werd een speler van PEC vlak voor tijd met rood van het veld gestuurd, Thomas Lam (79') in Tilburg en Saymak (85') in Zwolle.



• Alleen RKC Waalwijk (50) loste in de eerste drie wedstrijden van 2021 meer schoten dan Willem II (46); PEC Zwolle loste slechts 23 schoten, alleen FC Emmen (22) deed dit minder vaak.



• PEC Zwolle won slechts één van zijn laatste dertien uitwedstrijden in de eredivisie, een 0-2 zege bij ADO Den Haag op 23 december 2020. Willem II doet daar nog een schepje bovenop, met maar één keer de volle buit in de laatste vijftien duels.

Volledig scherm Willem II - PEC © AD Volledig scherm Willem II - PEC © AD

ADO Den Haag - FC Emmen (zaterdag 16.30 uur)

• ADO Den Haag heeft de laatste elf thuisduels in de eredivisie niet gewonnen (G4, V7), de langste reeks ooit voor de Hagenaars op het hoogste niveau. Een nieuwe nederlaag betekent daarnaast dat de ploeg voor het eerst sinds 2009 in vier thuisduels op rij geen enkel punt pakt.



• Alleen Ajax en PSV gaven dit seizoen meer passes dan FC Emmen (8903), ADO (6140) heeft na VVV-Venlo de minste passes in de competitie.



• Van alle clubs in de hoogste afdelingen van de 55 UEFA-landen wacht FC Emmen momenteel het langst op zijn eerste zege in het huidige seizoen (zeventien duels). Sheffield United boekte vorige week zijn eerste overwinning in zijn achttiende wedstrijd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag © AD Sportwereld

Vitesse - FC Groningen (zaterdag 18.45 uur)

• Vitesse mag dan wel de nummer 2 van de ranglijst zijn, in de laatste vier eredivisiewedstrijden tegen FC Groningen wist het geen keer te winnen. De laatste Arnhemse zege was op 12 augustus 2018, de dag dat Danny Buijs zijn eredivisiedebuut maakte als trainer van de Groningers.



• In drie van de laatste zes uitduels met Vitesse in de eredivisie, wist FC Groningen binnen een kwartier te scoren.



• Vitesse scoorde steeds in de laatste 21 competitieduels en evenaart bij een treffer tegen FC Groningen de langste reeks opeenvolgende eredivisiewedstrijden met minstens één doelpunt voor de Arnhemmers (22 in 2012).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Sportwereld

PSV - RKC Waalwijk (zaterdag 20.00 uur)

• De enige uitoverwinning van RKC op PSV was op 30 januari 1993. Dankzij doelpunten van Jurgen Streppel, André Hoekstra en Marco van Hoogdalem won de ploeg van Leo van Veen die dag met 0-3 in Eindhoven.



• Noni Madueke staat op zes eredivisiegoals voor PSV en kan de jongste speler worden (18 jaar en 319 dagen op de wedstrijddag) met zeven competitiedoelpunten voor de club sinds Ronaldo in 1994. Hij zou dan de vierde jongste PSV’er ooit zijn die dat lukt.



• Sinds 2000 won RKC geen van de 37 uitduels met de traditionele top-3 in eredivisieverband (G4-V33) en wisten de Waalwijkers in slechts één van deze wedstrijden meer dan één keer te scoren.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Sportwereld

Heracles Almelo - SC Heerenveen (zaterdag 21.00 uur)

• Heracles verloor dit seizoen elk van zijn vijf wedstrijden op een zaterdag. Tegenstander Heerenveen is dit seizoen juist ongeslagen in elk van zijn vijf partijen op een zaterdag (W4-G1-V0).



• Marco Rente kwam in 2021 al tot elf intercepties, meer dan iedere andere eredivisiespeler; Orestis Kiomourtzoglou en Ibrahim Dresevic delen de tweede plek met Bram van Polen en Bart van Hintum (10 intercepties).



• In de laatste tien eredivisiewedstrijden kwam Heerenveen niet tot een overwinning. Slechts twee keer eerder wachtte de ploeg langer op een winstpartij op het hoogste niveau (elf in 1990, dertien in 1995).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Sportwereld

Fortuna Sittard - Ajax (zondag 12.15 uur)

• De laatste keer dat Ajax puntenverlies leed tegen Fortuna was op 27 februari 2002: 1-1 in Sittard. Ronald Hamming en Wamberto maakten die dag de doelpunten. Voor de laatste Limburgse zege moeten we nog twee jaar terug, toen werd het 2-0 voor de ploeg van Bert van Marwijk dankzij twee goals van Matthew Amoah.



• Sébastien Haller gaf in elk van zijn eerste drie eredivisieduels een assist voor Ajax. De enige speler die deze eeuw in elk van zijn eerste vier wedstrijden bij zijn nieuwe club minimaal één assist gaf, was Romano Denneboom voor Willem II in 2003.



• Fortuna staat op 199 overwinningen in de eredivisie en kan de 22ste ploeg worden die minimaal tweehonderd zeges weet te behalen. De Limburgers behaalden hun eerste eredivisiezege op 2 februari 1969, op bezoek bij DOS (1-2).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD Sportwereld

FC Utrecht - Sparta (zondag 14.30 uur)

• FC Utrecht won de laatste acht eredivisieduels met Sparta, de langste huidige zegereeks van de Domstedelingen tegen een specifieke tegenstander. De laatste competitiezege van de Spartanen in Utrecht dateert uit 1997 (0-1). Zij verloren op hun beurt enkel tegen Feyenoord een keer vaker op rij in de geschiedenis (negen keer tussen 2007 en 2007).



• Henk Fraser won als trainer geen van zijn laatste acht eredivisieduels met zijn oude ploeg FC Utrecht (G4-V4). Zijn laatste drie ontmoetingen met deze tegenstander gingen verloren met een totaal doelsaldo van 3-12.



• FC Utrecht verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd waarin het op voorsprong kwam: W4-G4-V0. Bovendien veroverde alleen Feyenoord (vijftien) dit seizoen meer punten na een achterstand dan de elf punten van Utrecht.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD Sportwereld

FC Twente - VVV-Venlo (zondag 14.30 uur)

• FC Twente staat voor de derde keer in de clubgeschiedenis op vier opeenvolgende thuisnederlagen in de eredivisie (eerder in 1966 en 2004); de Tukkers verloren nooit eerder vijf thuisduels op rij op het hoogste niveau.



• VVV maakte in de eerste zeventien speelronden van dit seizoen 27 goals (waarvan zestien op naam kwamen van Georgios Giakoumakis), het hoogste aantal voor de Limburgers halverwege een eredivisieseizoen sinds 1960/1961 (42). Huidig trainer Hans de Koning was toen net geboren (5 april 1960).



• Als trainer verloor Ron Jans geen van zijn 9 wedstrijden tegen VVV in de eredivisie (W7-G2-V0). Tegen geen ander team stond Jans op het hoogste Nederlandse niveau zo vaak langs de lijn zonder ooit te verliezen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV-Venlo. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Sportwereld

Feyenoord - AZ (zondag 16.45 uur)

• Feyenoord verloor slechts één van de laatste negen eredivisie-ontmoetingen met AZ in De Kuip (W6-G2-V1). Dat was ook wel meteen de meest recente thuisontmoeting met de Alkmaarders in september 2019 (0-3). Sindsdien verloren de Rotterdammers niet meer op eigen terrein.



• Nicolai Jørgensen loopt meer dan 1 op 1 in eredivisiewedstrijden tegen AZ (vijf goals in vier duels). Daarnaast scoorde hij in de bekerfinale van 2018 (3-0) ook nog een keer. Feyenoord verloor geen van de 36 eredivisieduels waarin de Deense spits tot scoren kwam (W30-G6).



• AZ heeft in elk van zijn laatste twintig eredivisiewedstrijden gescoord. De Alkmaarders noteerden van september 2008 tot en met maart 2009 voor het laatst een langere reeks waarin werd gescoord (25, het clubrecord). Die serie eindigde met een 0-0 thuis tegen Feyenoord.



• Dit wordt de eerste ontmoeting tussen Feyenoord en AZ sinds de Rotterdammers bekendmaakten dat Arne Slot volgend seizoen trainer van de club wordt. Slot werd in december bij AZ weggestuurd, nadat Feyenoord hem had gepolst over een dienstverband. Daarna ging het AZ wel behoorlijk voor de wind met maar één nederlaag in acht wedstrijden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Sportwereld