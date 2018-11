Troostende Van Dijk gaat het internet over: ‘Virgil is een echte inspiratie’

Op Twitter praat iedereen vol lof over de verdediger van Liverpool. Ook bij de Liverpool-fans heeft hij veel harten gestolen.



Van Dijk kreeg vorige week ook al veel lof nadat hij zijn trainingsjack gaf aan de 7-jarige Fieke uit Riel. Een fanatieke voetbalster in het G-team en zij was hartstikke trots op het feit dat ze met Virgil mee het veld op mocht lopen.



,,Ze vond Virgil echt heel lief”, vertelde moeder Sietske van Hal daar over. ,,Virgil zag in de spelerstunnel al dat Fieke het koud had. Hij vroeg of ze zijn jasje wilde, maar ze zei dat het niet nodig was. Toen ze op het veld stonden, hield hij haar warm en besloot hij toch zijn jasje om haar heen te slaan. Echt heel lief.”