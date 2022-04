Tsjechische media zien gefrustreerd Feyenoord: ‘Iedereen leek ineens op een boze buldog’

Er is in Tsjechië volop vertrouwen dat Slavia Praag ten koste van Feyenoord door zal gaan naar de halve finale van de Conference League. Dat Slavia Praag met een 3-3 gelijkspel de ,,duivelse sfeer” in de Kuip heeft overleefd is daar de belangrijkste reden voor.

,,Slavia Praag is dicht bij hun grote droom: de eerste Europese halve finale in 26 jaar tijd", zo schrijft het Tsjechische Sport. Daarmee verwijst de Tsjechische sportkrant naar het seizoen 1995/1996, toen Slavia Praag in de halve finale van de UEFA Cup strandde tegen Girondins de Bordeaux. In een poll op de site van datzelfde medium geeft liefst 75 procent van de stemmers aan vertrouwen te hebben dat Slavia Praag de halve finale zal halen.

Toch had Slavia Praag volgens Tsjechische media met een nog betere uitgangspositie aan de return kunnen starten: ,,Hoewel Slavia Praag de duivelse sfeer in de Kuip al had geproefd begon de ploeg schuchter aan de wedstrijd", vond Sport. iDNES schrijft hetzelfde en looft de sfeer in Rotterdam-Zuid: ,,In deze heksenketel met 50.000 man was het een wedstrijd vol sensatie, maar Slavia bracht de thuisploeg zelf in het zadel door voorzichtig en verlegen te beginnen.”

Belangrijk moment in de wedstrijd was ook volgens Tsjechische media de 1-1, vlak voor rust. Peter Olayinka kreeg de goal op zijn naam, maar Yira Sor stond op de doellijn in buitenspelpositie en leek de bal nog aan te raken. Bij Feyenoord was men woest, wat bij het rustsignaal leidde tot de nodige schermutselingen met ook Feyenoord-assistent Marino Pusic daarbij betrokken. ,,Die goal maakte de hele Kuip woedend", schrijft Sport.

,,Door alle schermutselingen werd duidelijk dat er vooral veel onduidelijk was. Jammer dat er bij zo'n belangrijke wedstrijd geen VAR is die de netelige situatie overzichtelijk in had kunnen schatten. Een duidelijk vonnis had iedereen kunnen kalmeren, maar in plaats daarvan omsingelde Feyenoord de scheidsrechters, schreeuwden ze volop en sloeg een woedende Arne Slot zijn vuist op de dug-out. Totaal nutteloos, want het besluit was al genomen. Feyenoord reageerde daarna geïrriteerd op elk besluit van de scheidsrechter", schrijft iDNES.

Volledig scherm Het opstootje voor de rust. © ANP

Blesk over die situatie: ,,Coach Arne Slot bonsde en schopte tegen de bank, zwaaiend met zijn armen. Maar er veranderde niets: de VAR is namelijk niet aanwezig in de Conference League. De zenuwen waren voelbaar. Iedereen leek ineens op een boze buldog", aldus de Tsjechische krant, waar ze volop genoten van de sfeer: ,,Wow, dit was een onvervalst wilde avond. De Kuip huppelde, wapperde met vlaggen, sprong en zong en bracht ons weer een mooie en gekke avond vol emoties. Zes doelpunten, acht gele kaarten, woeste coaches en met de 3-3 een genot van een uitslag voor Slavia Praag, nu zeer kansrijk voor de halve finale.”

Dat laatste denkt ook Slavia Praag-coach Jindrich Trpisovky: ,,Er is niets veranderd ten opzichte van hoe ik er vooraf over dacht: we weten wat we van Feyenoord kunnen verwachten. Nu gaan we naar de finale", sprak hij vol zelfvertrouwen. ,,Het was een echte achtbaan. Als de spelers, staf en fans van Feyenoord op die manier de scheidsrechter onder druk zetten, is het net een orkaan. De emoties waren geweldig", aldus de coach van de Tsjechen.