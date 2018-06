TT: Bacuna op weg naar Premier League

Bacuna op weg naar Huddersfield Town

Juninho Bacuna is op weg naar de Premier League. De speler van FC Groningen is in een vergevorderd stadium van onderhandeling met Huddersfield Town. Dat melden goed ingevoerde bronnen volgens het Dagblad van het Noorden.



De clubs hebben onderling al een akkoord bereikt over de afkoopsom van het tot medio 2019 doorlopende contract. ,,Het is juist dat er iets speelt rond Juninho Bacuna, maar ik kan verder geen details prijsgeven. Ik ga ook niet in op namen van clubs’’, laat directeur Hans Nijland weten.