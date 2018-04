Tukkers degraderen na slachting naar Jupiler League

Voor Twente was die goal een mokerslag. Na rust ontbrak alle geloof. Vitesse rook bloed, maar was aanvankelijk nog nonchalant.



Na 53 minuten sloeg de Arnhemse equipe wel toe. Tim Matavz, tot dan toe onzichtbaar, was het eindstation van een vlot lopende aanval. Alexander Büttner verzorgde daarbij de voorzet, die door de Sloveen werd in gekopt: 2-0.



Twente lag daarmee op de slachtbank. De Tukkers doolden door GelreDome en Vitesse reeg de kansen aaneen. Daaruit scoorde Bryan Linssen twee keer. De clubtopscorer gaf het laatste zetje na 68 minuten, nadat Mason Mount leek te scoren. Even later was er geen twijfel over de doelpuntenmaker. Linssen haalde uit voor de 4-0.



De mooiste goal viel uiteindelijk vijf minuten voor tijd en zorgde voor de totale ontluistering bij Twente. Matavz werd bediend door Mount en volleerde fenomenaal binnen voor de 5-0.