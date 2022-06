Turkse scheidsrechter Meler leidt Oranje tegen Polen

Ruud Gullit haalt hard uit naar KNVB: ‘Donkere spelers mogen alleen assistent worden, flikker op!’

Ruud Gullit heeft in een groot interview in het sportmagazine Helden zijn ongenoegen uitgesproken over het beleid van de KNVB. Volgens de voormalig assistent van het Nederlands elftal worden donkere trainers nog altijd tekortgedaan. „Soms dacht ik bij Advocaat weleens stiekem: zou hij me een keer een training laten geven?”

8 juni