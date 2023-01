Tussenbalans FC Groningen: na maanden trammelant is Groningen degradatiekandidaat

Na een WK-break van een kleine twee maanden wordt de eredivisie vandaag hervat. Hoe staan de clubs er na veertien speelrondes voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Voor alle achttien clubs maken we de balans op, met in dit deel nummer vijftien FC Groningen.

Lees hier alle artikelen in de rubriek ‘Tussenbalans’!

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Een drama. Dat is samengevat het seizoen van FC Groningen tot nu toe. Er ging bijna geen week voorbij zonder gedoe, met als dieptepunt het bijtincident met de hond van Paulos Abraham. Daarop boycotte FC Groningen RTV Noord en vergeleek de later ontslagen trainer Frank Wormuth de situatie met de protesten in Iran. De aanstelling van de Duitser bleek een grote fout van de club, die nog steeds de rotzooi van de eerste seizoenshelft aan het opruimen is en onder meer af wil van het enfant terrible Cyril Ngonge.

Volledig scherm Cyril Ngonge in duel met Lorenzo Burnet. © Pro Shots / Paul Meima

Omdat de gewenste nieuwe trainer niet kwam, staat assistent-coach Dennis van der Ree daarom tot het einde van het seizoen aan het roer. Het lot van FC Groningen ligt dus in handen van een onervaren man. Dat is een risico, want de degradatiekandidaat (ja, dat is FC Groningen echt) staat er beroerd voor. De drie zeges in veertien wedstrijden zijn FC Groningen-onwaardig. Het moet beter. En snel. Want de tijd dringt.

Wordt het een spannende transferperiode?

Nogal. Met de benoeming van Van der Ree als opvolger van Wormuth hoeft technisch directeur Mark-Jan Fledderus niet meer te zoeken naar een trainer. Wel wil hij de selectie van een kwaliteitsimpuls voorzien. De beleidsbepaler gaat de markt op met een goed gevulde portemonnee door eerdere miljoenenverkopen.

Voorin wil hij snelheid binnenhalen, centraal op het veld hoopt hij leiderschap toe te voegen. Pogingen werden onder meer ondernomen om Ruud Vormer en Jorrit Hendrix naar de Euroborg te halen. Succesvol is Fledderus nog niet, terwijl zijn positie in Groningen onder druk staat door het echec met Wormuth en het langdurig zwakke presteren van het elftal.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

In een elftal dat slecht draait vindt Ricardo Pepi wel heel makkelijk het net. In negen eredivisiewedstrijden scoorde de 19-jarige Amerikaan al zes keer en gaf hij twee assists. Pepi is voor het niveau van FC Groningen een klasbak en voor handhaving in de eredivisie wellicht doorslaggevend. De spits zal echter niet lang meer in Euroborg te bewonderen zijn, omdat hij nog een halfjaar gehuurd is van Augsburg en hierna ongetwijfeld bij een grotere club zijn geluk wil beproeven. Goed presteren bij FC Groningen was voor de Amerikaanse bondscoach namelijk niet voldoende om hem mee te nemen naar het WK.

Prognose van de eindstand

14e