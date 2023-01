Tussenbalans FC Volendam: een heuse degradatiestrijd en diverse incidenten

Lees hier alle artikelen in de rubriek ‘Tussenbalans’!

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Eindelijk promoveerde FC Volendam weer naar de eredivisie maar na de langverwachte rentree is de realiteit ingedaald dat het op het hoogste niveau toch allemaal wel heel moeilijk is voor de selectie van trainer Wim Jonk. Terwijl het toch nog zo aardig begon met een overwinning op FC Twente in augustus. Het bleek direct de enige overwinning van het seizoen waardoor de club met inmiddels slechts zes punten een heuse degradatiestrijd uitvecht. De club kreeg ook nog te maken met diverse incidenten.

Een Jong Volendam-speler werd geschorst naar aanleiding van een mishandeling (die schorsing is inmiddels weer opgeheven). En in november werd er op de tribune actie gevoerd voor Zwarte Piet, dit tot woede van Volendam-speler Xavier Mbuyamba. Ondertussen begint zomeraankoop Henk Veerman te muiten vanwege een gebrek aan speelminuten en weet ESPN-coryfee en Volendammer Kees Kwakman dat de bom binnen de spelersgroep op barsten staat.

Volledig scherm Damon Mirani en Henk Veerman. © Pro Shots / Toon Dompeling

Wordt het een spannende transferperiode?

Dat valt nog maar te bezien. Weliswaar lijkt de ultrajonge spelersgroep behoefte te hebben aan het nodige verse bloed, het is bij Volendam niet zo dat de voorzitter Jan Smit even de portemonnee trekt bij elk positief scoutingsrapport. Afgelopen zomer kwamen de aanwinsten Henk Veerman, Carel Eiting en Xavier Mbuyamba ook pas in de laatste fase naar de club toe en naar het recente trainingskamp in Marbella werden sowieso geen aanwinsten meegenomen.

Trainer Jonk hoopt in de tweede seizoenshelft wel vaker te kunnen beschikken over Franco Antonucci die een groot gedeelte van de eerste seizoenshelft miste door een blessure en nog steeds niet helemaal is hersteld. FC Volendam heeft zich voor de tweede seizoenshelft wel al verzekerd van de diensten van de 19-jarige middenvelder Florent Sanchez Da Silva. Hij komt op huurbasis over van Olympique Lyon, waar hij in 2021 zijn debuut maakte.

Volledig scherm Francesco Antonucci. © Pro Shots / Niels Boersema

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Ging er dan helemaal niets goed in Volendam dit seizoen? Toch wel. Jonk gaf volgens verwachting ruim baan aan jongelingen als Billy van Duijl en Lequincio Zeefuik maar bouwde zijn elftal toch vooral rond nieuwkomer Carel Eiting die samen met keeper Filip Stankovic en linksback Derry Murkin tot de beste spelers van de club behoort. De slimme Eiting lijkt het spel steeds meer naar zich toe te trekken en neemt zijn ervaring in Engeland en bij Ajax mee naar Volendam en lijkt voor Jonk de ideale speler die het tij kan doen keren.

Prognose van de eindstand

18e