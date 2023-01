Tussenbalans Feyenoord: hopen op vervanger Aursnes en bevliegingen Paixão

Na een WK-break van een kleine twee maanden wordt de eredivisie vanavond hervat. Hoe staan de clubs er na veertien speelrondes voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Voor alle achttien clubs maken we de balans op, met in dit laatste) deel koploper Feyenoord.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Verloopt het seizoen naar wens?

Absoluut. Het verhaal is bekend. Na de fraaie reis door Europa in de Conference League werd Feyenoord leeggeplukt en de geïncasseerde transfersommen konden lang niet altijd worden geherinvesteerd in nieuwe spelers. Maar het nieuwe Feyenoord ging de winterstop in als koploper in de eredivisie en bovendien wonnen de Rotterdammers de poule in de Europa League met Lazio als voornaamste slachtoffer.



Natuurlijk, Ajax en PSV hebben prima selecties en bovendien zijn ze veel kapitaalkrachtiger dan de Rotterdammers. Dat maakt dat die twee clubs nog altijd de topfavorieten in de eredivisie, maar dat de Rotterdammers na al die mutaties een voorsprong hebben, zal Ajax en PSV veel zorgen baren.

Wordt het een spannende transferperiode?

Feyenoord wilde het vertrek van Fredrik Aursnes opvangen nadat het in de zomer niet was gelukt. Dat is nog steeds het streven, maar inmiddels zijn ook er vacatures door de blessures van Gernot Trauner en Quinten Timber. Arne Slot wil dolgraag de Algerijnse international Ramiz Zerrouki van FC Twente naar de Kuip halen, iets dat in de zomer niet lukte. De 20-jarige Sivert Mannsverk van het Noorse Molde is een alternatief, zeker omdat Feyenoord de vraagprijs voor Zerrouki wederom waarschijnlijk te hoog zal vinden.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Igor Paixao. De kleine Braziliaanse aanvaller spreekt geen Engels, laat staan Nederlands. In zijn eerste maanden rolde hij bij een aanraking soms over het veld alsof hij keer op keer zijn been had gebroken. Maar Paixao haakte op voetbalgebied wel snel aan. Met zijn snelheid en zijn onvoorspelbare acties kan hij Luis Sinisterra, die naar Leeds United ging, snel doen vergeten.

Prognose

2

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.