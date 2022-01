Tussenbalans Fortuna Sittard: December geeft vertrouwen voor rest van dit seizoen

Hoe staan de clubs uit de eredivisie er halverwege het seizoen voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Deze week maken we de balans op voor alle achttien clubs, met in deze aflevering Fortuna Sittard.

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Om nu te zeggen dat ze bij Fortuna Sittard laaiend enthousiast zijn over de eerste helft van het seizoen? Niet echt. Daarvoor is de zeventiende plaats op de ranglijst – met evenveel punten als Sparta, maar met een minder doelsaldo – te zorgwekkend. Toch beginnen de Limburgers komende zondag tegen AZ met enig optimisme aan het vervolg van het seizoen. En dat kan niet los worden gezien van de prestaties van de geel-groenen in december, toen concurrent PEC Zwolle werd verslagen en FC Utrecht knap op een gelijkspel gehouden. De ploeg van Sjors Ultee mag, kortom, weer een heel klein beetje naar boven loeren.

Wordt het een spannende transferperiode in Sittard?

Fortuna is misschien wel hét handelshuis van de eredivisie. Karrenvrachten aan spelers strijken jaarlijks neer in Zuid-Limburg, om aan het einde van een seizoen vaak weer te vertrekken. Inmiddels is een kleine kentering merkbaar. Er is geleerd van mislukte tussentijdse acties, zoals de binnenhalen van keeper Piet Velthuizen een jaar geleden. Ultee wil er nu alleen directe versterkingen bij. Fortuna zoekt deze winter zeker naar de welbekende buitenkansjes, maar spelers aantrekken is geen doel op zich. Ultee heeft vertrouwen in de selectie die maar drie punten achterstand heeft op het ‘veilige’ RKC.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Wie Fortuna Sittard zegt, zegt Mats Seuntjens. Hij is met zeven doelpunten achter zijn naam de onbetwiste smaakmaker in het elftal van Ultee. Technisch begaafd als hij is, zal de aanvallend ingestelde middenvelder ook in 2022 ongetwijfeld weer voor vermaak gaan zorgen namens de huidige nummer 17 van de eredivisie. Seuntjens gaat voor Fortuna vermoedelijk het verschil maken tussen wél of niet degraderen.

Prognose eindklassering:

16de