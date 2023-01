Tussenbalans PSV: ook zonder Cody Gakpo is landstitel het ultieme doel

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Ondanks een paar fikse teleurstellingen is er bij PSV nog altijd hoop op een mooi seizoen. Dat de club er opnieuw niet in slaagde om de groepsfase van de Champions League te bereiken, maakte een aantal mensen binnen de club wat nerveus. Die zorgen zijn door de verkoop van Cody Gakpo volledig voorbij, maar nu moet Ruud van Nistelrooij wel een oplossing zien te vinden voor het vertrek van de sterspeler.

Bij de trainer en oud-ploeggenoten van Gakpo geen lood in de schoenen, want overal is te horen dat PSV voor de titel wil blijven gaan. PSV heeft zeker nog perspectief in de eredivisie en Europa League, maar makkelijker gaat het zonder de topscorer en assistkoning van de eredivisie natuurlijk niet worden. En leuker voor PSV waarschijnlijk ook niet, want Gakpo in topvorm was een uithangbord voor de club. Hij besliste in Eindhoven soms duels uit het niets, een kwaliteit die PSV nodig had om de ‘slechte wedstrijden’ winnend af te kunnen sluiten.

Voor de winterstop lukte dat PSV met hem ook niet vaak genoeg, getuige de vier nederlagen in veertien competitieduels. De clubleiding hoopt dat in de huidige spelersgroep iemand opstaat die het weggevallen rendement van Gakpo enigszins kan compenseren.

Wordt het een spannende transferperiode?

De club kijkt zeker ook nog rond op de transfermarkt, waar een aanvallende versterking op het wensenlijstje staat. Gezien de huidige financiële huishouding ligt huur van een speler uit het hogere segment voor de hand, zoals PSV in eerdere jaren deed met bijvoorbeeld Marco van Ginkel (Chelsea) en Ricardo Rodríguez, destijds spelend voor AC Milan.

Mocht de club toch voor een aankoop willen gaan, dan is bijvoorbeeld denkbaar dat de Japanner Keito Nagamura van het Oostenrijkse LASK in beeld komt. Een jonge speler (22 jaar), nog niet actief in een topcompetitie en daarom qua transfersom en salaris haalbaar. Of zo’n nieuweling snel kan doorbreken, blijft natuurlijk koffiedik kijken.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Het is makkelijk om dan Xavi Simons, Luuk de Jong of Ibrahim Sangaré te noemen, maar minder voor de hand is de naam van Jordan Teze. Binnen PSV is er nog altijd hoop dat hij nu echt kan doorbreken als verdediger, door hem op een iets andere manier als rechtsback te laten spelen. Dicht bij de centrale verdedigers, waarbij Philipp Max aan de linkerkant wat meer ruimte krijgt om over de flanken op te komen.

Teze zag zichzelf de afgelopen seizoenen als centrale verdediger en speelde in periodes ook verdienstelijk, maar lijkt het op die plekken te moeten afleggen tegen de interne concurrenten bij PSV.

Prognose voor de eindstand

1ste