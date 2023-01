Tussenbalans RKC: officiële doel is handhaving, maar er is meer te halen

Na een WK-break van een kleine twee maanden wordt de eredivisie vrijdag hervat. Hoe staan de clubs er na veertien speelrondes voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Voor alle achttien clubs maken we de balans op, met in dit deel nummer 10 RKC. Lees hier alle artikelen in de rubriek ‘Tussenbalans’!

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

De eerste seizoenshelft verliep boven verwachting goed. De aanval en het middenveld is heel sterk, er wordt veel gemakkelijker gescoord dan vorig seizoen. Ook bij een achterstand heeft RKC veerkracht getoond en die duels regelmatig omgezet naar een gelijkspel of zelfs winst. Het enige minpunt is dat de ploeg wat te veel doelpunten tegen krijgt. Maar dat komt ook vanwege het aanvallende spel dat trainer Joseph Oosting graag speelt, daardoor geeft RKC af en toe iets te veel ruimte weg.

RKC heeft het topclubs als PSV en Ajax echt heel moeilijk gemaakt, won van of speelde gelijk tegen directe concurrenten en staat er als een (h)echt team dat alles voor elkaar over heeft. Het officiële doel voor RKC blijft directe handhaving, maar Oosting en zijn mannen weten dat er meer te halen valt dit jaar. Vorig seizoen eindigde de ploeg als tiende, dat zou opnieuw een richtpunt kunnen zijn.

Wordt het een spannende transferperiode?

De winterse transferperiode is bij RKC nooit zo superspannend. De club betaalt namelijk in principe geen transfersommen en zal dus ook niet volle bak spelers halen, helemaal niet wanneer het zo goed loopt als nu het geval is. En er moet wel veel geld geboden worden wil RKC een speler halverwege een seizoen laten gaan.

Mats Seuntjens (transfervrij) en Chris-Emmanuel Lokesa (eerste profcontract) werden een aantal weken terug bij de selectie gehaald. De kans bestaat dat er nog één of twee spelers verhuurd gaan worden. Mocht zich een buitenkans voordoen, is het aantrekken van een verdediger nog een mogelijkheid.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Volledig scherm Iliass Bel Hassani. © Pro Shots / Marcel van Dorst Als Iliass Bel Hassani de lijn van de eerste seizoenshelft kan doortrekken, is dat zeker degene op wie gelet moet worden de komende maanden. De aanvaller was vorig jaar wisselvallig, vooral mentaal had hij het soms lastig. Hij werd zelfs twee keer tijdelijk buiten de selectie gehouden. Maar Oosting heeft hem kunnen raken en de knop is dit seizoen helemaal om.

Bel Hassani scoorde al vijf keer en is daarmee clubtopscorer dit seizoen. Ook was hij tot op heden verantwoordelijk voor twee assists. RKC moet hem in de eerste twee wedstrijden van de tweede seizoenshelft wel missen vanwege een schorsing na een rode kaart.

Prognose van de eindstand:

10de.