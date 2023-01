Tussenbalans SC Cambuur: trainerswissel en tegenvallende sleutelspelers

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Cambuur had misschien wel te hoge verwachtingen na de vorige jaargang waar het zich als gepromoveerde club liet gelden als een van de smaakmakers van de eredivisie. Maar het zat Cambuur niet mee dit seizoen waarin het noodgedwongen afscheid moest nemen van trainer Henk de Jong die een stap terug moest doen vanwege zijn gezondheid. Hoezeer de oefenmeester verweven was met Cambuur bleek wel uit de reacties op zijn afscheid.

Wordt het een spannende transferperiode?

Het is niet de verwachting dat Cambuur zich in deze transferperiode spectaculair gaat versterken. Eerder is het idee dat spelers zich onder de nieuwe trainer Sjors Ultee willen bewijzen en nieuwe mogelijkheden zien. Spits Tom Boere zou weleens zijn kans kunnen grijpen terwijl jeugdexponent en centrale verdediger Floris Smand ook een kans maakt op een basisplaats. Het is niet aannemelijk dat Cambuur nog belangrijke spelers gaat verliezen. Mees Hoedemakers was afgelopen zomer bijna vertrokken maar heeft ook niet per se de beste seizoenshelft uit zijn loopbaan achter de rug.